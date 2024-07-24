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Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава требует снять гриф государственной тайны с дела о «сливах» в НАБУ

16:45, 24 июля 2024
Гизо Углава обратился к НАБУ и САП, чтобы снять гриф секретности с данных уголовного производства об утечках информации из НАБУ.
Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава требует снять гриф государственной тайны с дела о «сливах» в НАБУ
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Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава обратился к НАБУ и САП с просьбой предоставить разрешение на разглашение сведений уголовного производства и снять гриф «Для служебного пользования» и «Государственная тайна» с материалов и информации, связанной с расследованием утечки информации из НАБУ.

Так, он считает, что два служебных расследования преследуют цель «его дискредитации как должностного лица и НАБУ в целом».

«Эта кампания сопровождалась громкими обвинениями, но никаких реальных доказательств моей причастности к сливу информации не было предоставлено» - считает он.

Он указал, что обязан соблюдать правила неразглашения информации по расследованиям.

«В то же время я убежден, что общество имеет право знать правду и быть информированным о событиях, которые могут влиять на доверие к государственным институтам.

Поэтому я обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой предоставить разрешение на разглашение сведений уголовного производства и снять гриф «Для служебного пользования» и «Государственная тайна» относительно материалов и информации, связанной с вышеупомянутыми расследованиями.

Это поможет информировать общественность избежать недоразумений и манипуляций, обеспечит полноценное понимание ситуации и устранит негативные последствия», - отметил Углава.

Напомним, что 24 мая стало известно, что директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения служебных обязанностей и руководства. Такое решение было принято, чтобы обеспечить объективное расследование вероятной утечки данных.

12 июля первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что прошел детектор лжи и «именно через принципиальную позицию и безапелляционное стремление бороться с коррупцией была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы».

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина не исключает законодательной инициативы по переаттестации отдельных сотрудников НАБУ. Об этом она сообщила по результатам заседания Комитета в помещении НАБУ 15 июля, посвященного вероятным ливням информации по делам НАБУ.

По ее словам, до 15 августа от НАБУ станет известно о результатах одного из служебных расследований и предлагаемых дисциплинарной комиссией санкциях в отношении причастных лиц.

«Финальное решение по увольнению причастных лиц должен принять директор НАБУ — это его непосредственная ответственность» - подытожила она.

Итак, до 15 августа ее Комитет ожидает от НАБУ результатов, а также проведет отдельное заседание по заслушиванию результатов расследования. По словам Радиной, если в результате служебных расследований НАБУ «окажется несостоятельным к самоочищению», депутаты будут «вынуждены предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу». В частности, речь может идти и о переаттестации отдельных сотрудников бюро, уточнила Анастасия Радина.

Автор: Наталя Мамченко 

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