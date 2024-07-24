Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава вимагає зняти гриф державної таємниці зі справи про «зливи» у НАБУ

Гізо Углава звернувся до НАБУ і САП, щоб зняти гриф секретності з даних кримінального провадження про витоки інформації з НАБУ.

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава звернувся до НАБУ і САП з проханням надати дозвіл на розголошення відомостей кримінального провадження та зняти гриф «Для службового користування» та «Державна таємниця» стосовно матеріалів та інформації, повʼязаних з розслідуваннями витоку інформації з НАБУ.

Так, він вважає, що два службових розслідування мають на меті «його дискредитацію як службової особи та НАБУ в цілому».

«Ця кампанія супроводжувалася гучними звинуваченнями, але жодних реальних доказів моєї причетності до зливу інформації надано не було» - вважає він.

Він вказав, що зобов'язаний дотримуватися правил нерозголошення інформації щодо розслідувань.

«Водночас, я переконаний, що суспільство має право знати правду і бути поінформованим про події, що можуть впливати на довіру до державних інституцій.

Тому я звернувся до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням надати дозвіл на розголошення відомостей кримінального провадження та зняти гриф «Для службового користування» та «Державна таємниця» стосовно матеріалів та інформації, повʼязаної з вищезазначеними розслідуваннями.

Це допоможе інформувати громадськість уникнути непорозумінь і маніпуляцій, забезпечить повноцінне розуміння ситуації та усуне негативні наслідки» - вказав Углава.

Нагадаємо, що 24 травня стало відомо, що директор НАБУ Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання службових обов'язків та керівництва. Таке рішення було ухвалено, щоб забезпечити об'єктивне розслідування ймовірного витоку даних.

12 липня перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов детектор брехні і «саме через принципову позицію та безапеляційне прагнення боротись з корупцією, була розгорнута потужна дискредитаційна кампанія на основі безпідставних звинувачень та наклепу».

В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з антикорупційної політики Анастасія Радіна не виключає законодавчої ініціативи стосовно переатестації окремих співробітників НАБУ. Про це вона повідомила за результатами засідання Комітету в приміщенні НАБУ 15 липня, присвяченого ймовірним зливам інформації зі справ НАБУ.

За її словами, до 15 серпня від НАБУ стане відомо про результати одного зі службових розслідувань та пропоновані дисциплінарною комісією санкції щодо причетних осіб.

«Фінальне рішення щодо звільнення причетних осіб має ухвалити директор НАБУ — це його безпосередня відповідальність» - підсумувала вона.

Отже, до 15 серпня її Комітет очікує від НАБУ результатів, а також проведе окреме засідання щодо заслуховування результатів розслідування. За словами Радіної, якщо в результаті службових розслідувань НАБУ «виявиться неспроможним до самоочищення», депутати будуть «змушені запропонувати і інші законодавчі зміни, покликані відновити довіру до органу». Зокрема, може йтися і про переатестацію окремих співробітників бюро, уточнила Анастасія Радіна.

Автор: Наталя Мамченко

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