У Львові перенесли початок навчального року

Школярі у Львові сядуть за парти 2 вересня.

Джерело фото: PMG.ua

Львівська міська влада переглянула своє рішення щодо початку навчального року для школярів з 19 серпня та вирішила виконати постанову Кабінету Міністрів, згідно з якою навчання розпочнеться 2 вересня. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Таким чином, львівські школярі почнуть навчання разом з усіма школярами країни, як це постановив уряд.

«Здоровий глузд програв. Демократія та децентралізація теж. Але, здається, нікому того не треба. Той, хто ухвалює рішення, — несе відповідальність. Сумніваюсь, але сподіваюсь, що Кабмін має інформацію про те, якою буде зима, і що навчання відбуватиметься без форс-мажорів», — заявив Садовий.

Нагадаємо, міський штаб із підготовки до зими рекомендував розпочати навчання 19 серпня через можливий ризик відімкнення електроенергії.

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