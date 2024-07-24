Во Львове перенесли начало учебного года

Школьники во Львове сядут за парты 2 сентября.

Источник фото: PMG.ua

Львовская городская власть пересмотрела свое решение о начале учебного года для школьников с 19 августа и решила выполнить постановление Кабинета Министров, согласно которому обучение начнется 2 сентября. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

Таким образом, львовские школьники начнут обучение вместе со всеми школьниками страны, как это постановило правительство.

«Здравый смысл проиграл. Демократия и децентрализация тоже. Но, кажется, никому этого не надо. Тот, кто принимает решение, - несет ответственность. Сомневаюсь, но надеюсь, что Кабмин имеет информацию о том, какой будет зима, и что обучение будет проходить без форс-мажоров», - заявил Садовый.

Напомним, городской штаб по подготовке к зиме рекомендовал начать обучение 19 августа из-за возможного риска отключения электроэнергии.

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