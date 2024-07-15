Голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна не виключає переатестацію окремих співробітників НАБУ

Анастасія Радіна: якщо в результаті службових розслідувань НАБУ виявиться неспроможним до самоочищення, ми будемо змушені запропонувати і інші законодавчі зміни, покликані відновити довіру до органу зокрема переатестацію окремих співробітників НАБУ.

Голова Комітету Верховної Ради з антикорупційної політики Анастасія Радіна не виключає законодавчої ініціативи стосовно переатестації окремих співробітників НАБУ. Про це вона повідомила за результатами засідання Комітету в приміщенні НАБУ 15 липня, присвяченого ймовірним зливам інформації зі справ НАБУ.

«Основне, що вдалося дізнатись — впродовж одного місяця, тобто до 15 серпня, маємо почути від НАБУ про результати одного зі службових розслідувань та пропоновані дисциплінарною комісією санкції щодо причетних осіб. Фінальне рішення щодо звільнення причетних осіб має ухвалити директор НАБУ — це його безпосередня відповідальність.

Комітет очікує від бюро результатів упродовж вказаного строку, а також проведе окреме засідання щодо заслуховування результатів розслідування» - вказала вона.

«Важливо зафіксувати також наступне:

Окремого службового розслідування щодо витоків інформації з розслідувань — немає. У рамках службового розслідування розглядаються виключно ймовірні тиск на викривача і незаконні вказівки детективам. Директор НАБУ поінформував, що станом на зараз Перший заступник директора НАБУ не проходив поліграф, на який його запрошували (неодноразово) в рамках службового розслідування всередині НАБУ. Натомість, він обрав пройти якийсь інший поліграф, організований ним самостійно. Присутній на засіданні комітету керівник САП зазначив, що, на його думку, система запобіжників у НАБУ не спрацювала через надмірну концентрацію повноважень в руках однієї особи, яка керувала і конкурсною, і дисциплінарною комісією, і координувала детективів та оперативний підрозділ. Ця особа — перший заступник директора НАБУ. Нагадаю, Перший заступник директора НАБУ по закону не є керівником органу досудового розслідування, а отже не несе відповідальності за слідство, а також не має терміну повноважень. Працюємо над рішенням, яке системно вирішить цю проблему.

Якщо в результаті службових розслідувань НАБУ виявиться неспроможним до самоочищення, ми будемо змушені запропонувати і інші законодавчі зміни, покликані відновити довіру до органу. Зокрема, може йтися і про переатестацію окремих співробітників бюро» - підкреслила Радіна.

Нагадаємо, 12 липня перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов детектор брехні і «саме через принципову позицію та безапеляційне прагнення боротись з корупцією, була розгорнута потужна дискредитаційна кампанія на основі безпідставних звинувачень та наклепу».

Автор: Наталя Мамченко

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