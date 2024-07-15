Володимир Зеленський змінив склад Ставки

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача.
Відповідний указ №457/2024 з’явився на порталі офіційного інтернет-представництва Президента України.
Згідно з документом, Президент увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.
Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №457/2024
Про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача
Відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю:
1) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:
ТРЕПАК Олександр Сергійович — командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
МОРОЗОВ Олексій Володимирович — начальник Управління державної охорони України;
2) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача О.Кубракова, С.Лупанчука, С.Рудя.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
15 липня 2024 року
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.