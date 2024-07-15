Володимир Зеленський змінив склад Ставки

Президент увів до складу Ставки Олександра Трепака й Олексія Морозова.

Джерело фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відповідний указ №457/2024 з’явився на порталі офіційного інтернет-представництва Президента України.

Згідно з документом, Президент увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №457/2024

Про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача

Відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю:

На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 «Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача» (зі змінами, внесеними Указами від 16 серпня 2022 року № 581/2022, від 17 листопада 2022 року № 790/2022, від 19 грудня 2022 року № 868/2022, від 14 лютого 2023 року № 77/2023, від 6 березня 2023 року № 129/2023, від 10 квітня 2023 року № 205/2023, від 25 липня 2023 року № 444/2023, від 8 вересня 2023 року № 572/2023, від 19 жовтня 2023 року № 699/2023, від 7 листопада 2023 року № 736/2023, від 22 листопада 2023 року № 771/2023, від 9 лютого 2024 року № 67/2024, від 21 лютого 2024 року № 83/2024 та від 29 березня 2024 року № 201/2024):

1) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:

ТРЕПАК Олександр Сергійович — командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

МОРОЗОВ Олексій Володимирович — начальник Управління державної охорони України;

2) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача О.Кубракова, С.Лупанчука, С.Рудя.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 липня 2024 року

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