Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський змінив склад Ставки

18:46, 15 липня 2024
Президент увів до складу Ставки Олександра Трепака й Олексія Морозова.
Володимир Зеленський змінив склад Ставки
Джерело фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відповідний указ №457/2024 з’явився на порталі офіційного інтернет-представництва Президента України.

Згідно з документом, Президент увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №457/2024

Про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача

Відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю:

  1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 «Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача» (зі змінами, внесеними Указами від 16 серпня 2022 року № 581/2022, від 17 листопада 2022 року № 790/2022, від 19 грудня 2022 року № 868/2022, від 14 лютого 2023 року № 77/2023, від 6 березня 2023 року № 129/2023, від 10 квітня 2023 року № 205/2023, від 25 липня 2023 року № 444/2023, від 8 вересня 2023 року № 572/2023, від 19 жовтня 2023 року № 699/2023, від 7 листопада 2023 року № 736/2023, від 22 листопада 2023 року № 771/2023, від 9 лютого 2024 року № 67/2024, від 21 лютого 2024 року № 83/2024 та від 29 березня 2024 року № 201/2024):

1) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:

ТРЕПАК Олександр Сергійович — командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

МОРОЗОВ Олексій Володимирович — начальник Управління державної охорони України;

2) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача О.Кубракова, С.Лупанчука, С.Рудя.

  1. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 липня 2024 року

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна не виключає переатестацію окремих співробітників НАБУ

Анастасія Радіна: якщо в результаті службових розслідувань НАБУ виявиться неспроможним до самоочищення, ми будемо змушені запропонувати і інші законодавчі зміни, покликані відновити довіру до органу зокрема переатестацію окремих співробітників НАБУ.

Суд закрив кримінальну справу проти Дональда Трампа про зберігання секретних документів в його клубі з підстав незаконного призначення прокурора

Суддя вказала на неконституційність призначення спеціального прокурора по справі Трампа.

ВККС оприлюднила тестові питання і вірні відповіді для кандидатів в апеляційні суди

Вже відомі правильні відповіді на тести для кандидатів в апеляційні суди – ВККС оприлюднила тестові завдання.

Оприлюднено Порядок проходження початкової підготовки судді в НШСУ та усі програми початкової підготовки суддів

Початкова підготовка буде проводитися тривалістю не більше 350 академічних годин та не довше двох місяців.

Чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП

Прийшов оновити дані, але ТЦК оштрафував «заднім числом» за те, що не прийшов в 2022 році – яку позицію зайняли суди щодо відліку строків для накладення штрафів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду