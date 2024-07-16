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У Києві молодик підпалив автівку директора компанії, в яку мав намір влаштуватися на роботу

07:18, 16 липня 2024
Суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі.
У Києві молодик підпалив автівку директора компанії, в яку мав намір влаштуватися на роботу
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Столичний суд ув’язнив молодика на три роки за підпал автівки директора компанії, у яку той мав намір влаштуватися на роботу. Під час співбесіди між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник вирішив помститися та підпалив вантажний автомобіль роботодавця. Про це повідомили у поліції Києва.

Як зазначається, повідомлення від працівника паркувального майданчика про те, що невідомий чоловік підпалив вантажний автомобіль марки «Мерседес», надійшло до Святошинського управління поліції.

В ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до вчинення злочину причетний 23-річний місцевий мешканець. Останній напередодні мав намір влаштуватися на роботу та спілкувався з директором компанії, але між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого зловмисник вирішив помститися роботодавцю.

«Правопорушник придбав бензин, прийшов на паркувальний майданчик, де стояло авто та, переконавшись у тому, що його ніхто не бачить, облив колесо горючою речовиною і підпалив. Після скоєного зловмисник втік у Рівненську область, де його згодом розшукали правоохоронці», - пишуть у поліції.

Слідчі повідомили 23-річному молодику про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна та скерували обвинувальний акт до суду.

Святошинський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у скоєні кримінального правопорушення та засудив до трьох років позбавлення волі.

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