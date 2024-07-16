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В Киеве молодой человек поджег автомобиль директора компании, в которую намеревался устроиться на работу

07:18, 16 июля 2024
Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.
В Киеве молодой человек поджег автомобиль директора компании, в которую намеревался устроиться на работу
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Столичный суд заключил молодого человека на три года за поджог автомобиля директора компании, в которую тот намеревался устроиться на работу. В ходе собеседования между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник решил отомстить и поджег грузовой автомобиль работодателя. Об этом сообщили в полиции Киева.

Как отмечается, сообщение от работника парковки о том, что неизвестный мужчина поджег грузовой автомобиль марки «Мерседес», поступило в Святошинское управление полиции.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастен 23-летний местный житель. Последний накануне собирался устроиться на работу и общался с директором компании, но между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник решил отомстить работодателю.

«Правонарушитель приобрел бензин, пришел на парковочную площадку, где стояло авто и, убедившись в том, что его никто не видит, облил колесо горючим веществом и поджег. После совершенного злоумышленник сбежал в Ровенскую область, где его впоследствии разыскали правоохранители», - пишут в полиции.

Следователи сообщили 23-летнему молодому человеку о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества и направили обвинительный акт в суд.

Святошинский районный суд города Киева признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорил к трем годам лишения свободы.

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