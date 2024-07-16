40 000 грн взятки за сертификат: в Сумской области будут судить главного инспектора управления ГИАГ

Чиновник требовал 40 тыс. грн за беспрепятственное получение сертификата при принятии в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта водонапорной башни и артезианской скважины.

В Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного инспектора Управления Государственной инспекции архитектуры и градостроительства в Сумской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, указанный служащий требовал от должностных лиц поселкового совета 40 тыс. грн. за беспрепятственное получение сертификата при принятии в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта водонапорной башни и артезианской скважины в одном из населенных пунктов Шосткинского района.

Главный инспектор получил 20 тыс. грн аванса, после чего составил положительное заключение, необходимое для получения сертификата. После передачи оставшейся части от оговоренной суммы 22 марта главный инспектор был задержан.

По ходатайству следователя и прокурора решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под 212 тыс. грн залога.

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