24 учреждения в 20 странах: МИД расширил доступ к консульским услугам за границей

Доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния имеют 48 учреждений в 31 стране мира.

Фото: armyinform.com.ua

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что с 15 июля существенно расширило доступ к консульским услугам за рубежом: добавились 24 учреждения в 20 странах. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Граждане Украины смогут получить повторные свидетельства о рождении, смерти, смене имени, браке и расторжении брака, а также выписки из Реестра о проведенной регистрации акта непосредственно за границей.

Доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния имеют 48 учреждений в 31 стране мира. Это посольства Украины в Австрии, Алжире, Бельгии, Великобритании, Армении, Испании, Марокко, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Таджикистане, Туркменистане, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, а также консульства в Эдинбурге, Бельце, Дубае, Ниредьгазе и Брно.

Для украинцев, которые находятся за границей, это уменьшает время и затраты на получение необходимых документов и делает услуги более доступными и удобными.

«МИД Украины продолжает работу над тем, чтобы сделать консульские услуги еще доступнее. До первой половины следующего года планируется подключить в Реестр все зарубежные дипломатические учреждения», – добавили в МИД.

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