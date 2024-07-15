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В Черкассах за решетку отправили 31-летнего ухилянта, не явившегося в ТЦК

23:28, 15 июля 2024
В Черкассах суд первой инстанции назначил уклонисту 3 года тюрьмы и освободил от отбывания наказания, но решением суда апелляционной инстанции ему назначено реальное наказание.
В Черкассах за решетку отправили 31-летнего ухилянта, не явившегося в ТЦК
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В Черкассах апелляционный суд отменил приговор первого инстанции и приговорил к реальному лишению свободы 31-летнего местного жителя, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, мужчина, будучи пригодным к военной службе и находясь на военном учете, без уважительных причин не явился в Черкасский ОМТЦК и СП, хотя был заранее предупрежден о необходимости явки. Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

«Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы и на основании ст. 75 УК Украины освободил от отбывания наказания с назначением испытательного срока», - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что прокурор в ходе апелляционного разбирательства доказал, что освобождение от отбывания наказания в указанном случае «не соразмерно и не соответствует степени тяжести совершенного уголовного правонарушения в условиях военного положения».

В прокуратуре добавили, что решением суда апелляционной инстанции ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

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