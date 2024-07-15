У Черкасах за ґрати відправили 31-річного ухилянта, який не з’явився до ТЦК

У Черкасах суд першої інстанції призначив ухилянту 3 роки тюрми та звільнив від відбування покарання, але рішенням суду апеляційної інстанції йому призначено реальне покарання.

У Черкасах апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та засудив до реального позбавлення волі 31-річного місцевого жителя, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, що чоловік будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до Черкаського ОМТЦК та СП, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки. Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

«Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з призначенням іспитового строку», - сказано у повідомленні.

У відомстві зазначають, що прокурор в ході апеляційного розгляду довів, що звільнення від відбування покарання у вказаному випадку «не є співмірним та не відповідає ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення в умовах воєнного стану».

У прокуратурі додали, що рішенням суду апеляційної інстанції йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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