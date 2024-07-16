На Тернопільщині 22 пацієнти, яких лікували «дієвим препаратом», повністю або частково втратили зір

Медики, які лікували потерпілих, пообіцяли їм повністю відновити зір завдяки дієвому препарату.

У лютому 2023 року до поліції Тернопільщини надійшла інформація про те, що 22 людини після проведених медичних процедур частково втратили зір. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Андрій Ткачик розповів, що медики, які лікували потерпілих, пообіцяли їм повністю відновити зір завдяки дієвому препарату.

«Зловмисники запевнили людей в ефективності та безпечності лікування. Проте після ін’єкцій у пацієнтів різко погіршилося самопочуття. Двоє людей втратили зір повністю, 13 осіб осліпли на одне око, а решта потерпілих продовжують лікування», - зазначив Андрій Ткачик.

Як повідомляють у поліції, після проведеної експертизи стало відомо, що медики вводили пацієнтам заборонений до застосування препарат – підробку, результати хімічного аналізу якого не відповідали оригіналу. Крім цього, за інформацією поліції, за кожну ін'єкцію вони з хворих вимагали по 2 000 гривень неофіційної оплати.

Слідчі повідомили трьом лікарям-офтальмологам про підозру за ч. 1 ст. 140 – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником та ч. 4 ст. 368-4 – одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаному з вимаганням, особою, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

«Наразі одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 тисяч гривень. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для двох інших фігурантів», - зазначив Андрій Ткачик.

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