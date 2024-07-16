Практика судів
  1. В Україні

На Тернопільщині 22 пацієнти, яких лікували «дієвим препаратом», повністю або частково втратили зір

07:36, 16 липня 2024
Медики, які лікували потерпілих, пообіцяли їм повністю відновити зір завдяки дієвому препарату.
На Тернопільщині 22 пацієнти, яких лікували «дієвим препаратом», повністю або частково втратили зір
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У лютому 2023 року до поліції Тернопільщини надійшла інформація про те, що 22 людини після проведених медичних процедур частково втратили зір. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Андрій Ткачик розповів, що медики, які лікували потерпілих, пообіцяли їм повністю відновити зір завдяки дієвому препарату.

«Зловмисники запевнили людей в ефективності та безпечності лікування. Проте після ін’єкцій у пацієнтів різко погіршилося самопочуття. Двоє людей втратили зір повністю, 13 осіб осліпли на одне око, а решта потерпілих продовжують лікування», - зазначив Андрій Ткачик.

Як повідомляють у поліції, після проведеної експертизи стало відомо, що медики вводили пацієнтам заборонений до застосування препарат – підробку, результати хімічного аналізу якого не відповідали оригіналу. Крім цього, за інформацією поліції, за кожну ін'єкцію вони з хворих вимагали по 2 000 гривень неофіційної оплати.

Слідчі повідомили трьом лікарям-офтальмологам про підозру за ч. 1 ст. 140 – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником та ч. 4 ст. 368-4 – одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаному з вимаганням, особою, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

«Наразі одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 тисяч гривень. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для двох інших фігурантів», - зазначив Андрій Ткачик.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У ВККС радять кандидатам в апеляційні суди «не зубрити» правильні відповіді

Спроба завчити вірні відповіді на тести може зіграти з кандидатами злий жарт, вказали у ВККС.

17 липня спливає строк на оновлення військово-облікових даних – як і коли почнуть накладати штрафи

Дані про всіх військовозобов’язаних, незалежно від того, оновлювали вони їх чи ні, вже мають бути у Реєстрі «Оберіг» – і далі ті, хто ці дані не оновив, можуть отримати штрафи.

Більшість існуючих модулів ЄСІТС наразі є застарілими – Державна судова адміністрація

Технічний аудит ЄСІТС виявив невтішний стан модулів судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, кого не оштрафують за неоновлення даних

Якщо дані вже були в реєстрах, то штраф за неоновлення даних накладати не будуть, але якщо громадянин не повідомив свій телефон чи email – оштрафують.

Голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна не виключає переатестацію окремих співробітників НАБУ

Анастасія Радіна: якщо в результаті службових розслідувань НАБУ виявиться неспроможним до самоочищення, ми будемо змушені запропонувати і інші законодавчі зміни, покликані відновити довіру до органу зокрема переатестацію окремих співробітників НАБУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду