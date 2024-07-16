На Тернопольщине 22 пациента, которых лечили «действенным препаратом», полностью или частично потеряли зрение

Медики, которые лечили пострадавших, пообещали им полностью восстановить зрение благодаря действенному препарату.

В феврале 2023 года в полицию Тернопольщины поступила информация о том, что 22 человека после проведенных медицинских процедур частично потеряли зрение. По этому факту следователи начали досудебное расследование.

Заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Андрей Ткачик рассказал, что медики, которые лечили пострадавших, пообещали им полностью восстановить зрение благодаря действенному препарату.

«Злоумышленники заверили людей в эффективности и безопасности лечения. Однако после инъекций у пациентов резко ухудшилось самочувствие. Два человека потеряли зрение полностью, 13 человек ослепли на один глаз, а остальные пострадавшие продолжают лечение», - отметил Андрей Ткачик.

Как сообщают в полиции, после проведенной экспертизы стало известно, что медики вводили пациентам запрещенный к применению препарат – подделку, результаты химического анализа которого не соответствовали оригиналу. Кроме того, по информации полиции, за каждую инъекцию они с больных требовали по 2 000 гривен неофициальной оплаты.

Следователи сообщили трем врачам-офтальмологам о подозрении по ч. 1 ст. 140 – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником и ч. 4 ст. 368-4 – получение неправомерной выгоды для себя, объединенного с требованием, лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

«В настоящее время одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 908 тысяч гривен. Решается вопрос об избрании мер для двух других фигурантов», - отметил Андрей Ткачик.

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