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ВККС обнародовала тестовые вопросы и верные ответы для кандидатов в апелляционные суды

17:54, 15 июля 2024
Уже известны правильные ответы на тесты для кандидатов в апелляционные суды – ВККС обнародовала тестовые задания.
ВККС обнародовала тестовые вопросы и верные ответы для кандидатов в апелляционные суды
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Высшая квалификационная комиссия судей опубликовала список вопросов тестирования в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов.

Вопросы обнародованы с правильными ответами. То есть кандидаты на должности судей апелляционных судов смогут сразу увидеть, какой ответ будет верным.

Экзамен состоится не ранее чем через 45 дней после обнародования тестовой базы.

Тестовая база содержит более 12 000 вопросов и ответов: 1000 вопросов общего блока и около 3000 вопросов по каждой юрисдикции.

Тестовая база разработана Национальной школой судей Украины при содействии проектов международной технической помощи.

Среди вопросов, например, исключительно каким законом могут вноситься изменения в Закон Украины «О правотворческой деятельности», где правильным является ответ «О внесении изменений в Закон Украины «О правотворческой деятельности».

С указанным перечнем вопросов можно ознакомиться ниже.

  • перечень вопросов анонимного тестирования общих знаний в сфере права на проведение квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей апелляционных судов;
  • перечень вопросов анонимного тестирования по административной специализации для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационной оценки кандидатов на должности судей апелляционных судов;
  • перечень вопросов анонимного тестирования по хозяйственной специализации для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационной оценки кандидатов на должности судей апелляционных судов;
  • перечень вопросов анонимного тестирования по криминальной специализации для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационной оценки кандидатов на должности судей апелляционных судов;
  • перечень вопросов анонимного тестирования гражданской специализации для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей апелляционных судов.

Автор: Наталя Мамченко 

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