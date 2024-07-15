24 установи у 20 країнах: МЗС розширило доступ до консульських послуг за кордоном

Доступ до Державного реєстру актів цивільного стану наразі мають 48 установ у 31 країні світу.

Фото: armyinform.com.ua

Міністерство закордонних справ України повідомило, що з 15 липня суттєво розширило доступ до консульських послуг за кордоном: додалися 24 установи у 20 країнах. Про це поінформували у пресслужбі МЗС.

Громадяни України зможуть отримати повторні свідоцтва про народження, смерть, зміну імені, шлюб та розірвання шлюбу, а також витяги з Реєстру про проведену реєстрацію акту безпосередньо за кордоном.

Доступ до Державного реєстру актів цивільного стану наразі мають 48 установ у 31 країні світу. Це посольства України в Австрії, Алжирі, Бельгії, Великій Британії, Вірменії, Іспанії, Марокко, Молдові, Нідерландах, Норвегії, ОАЕ, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швеції, а також консульства в Единбурзі, Бельці, Дубаї, Ніредьгазі, та Брно.

Для українців, які перебувають за кордоном, це зменшує час та витрати на отримання необхідних документів та робить послуги більш доступними та зручними.

«МЗС України продовжує роботу над тим, щоби зробити консульські послуги ще доступнішими. До першої половини наступного року планується підключити до Реєстру усі закордонні дипломатичні установи», - додали у МЗС.

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