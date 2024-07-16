40 000 грн хабаря за сертифікат: на Сумщині судитимуть головного інспектора управління ДІАМ

​Посадовець вимагав 40 тис. грн за безперешкодне отримання сертифіката при прийнятті в експлуатацію після проведеного капітального ремонту водонапірної башти та артезіанської свердловини.

На Сумщині затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного інспектора Управління Державної інспекції архітектури та містобудування в Сумській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, вказаний службовець вимагав від посадовців селищної ради 40 тис. грн за безперешкодне отримання сертифіката при прийнятті в експлуатацію після проведеного капітального ремонту водонапірної башти та артезіанської свердловини в одному з населених пунктів Шосткинського району.

​Головний інспектор отримав 20 тис. грн авансу, після чого склав позитивний висновок, необхідний для отримання сертифіката. Після передачі решти від обумовленої суми 22 березня головного інспектора було затримано.

​За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під 212 тис. грн застави.

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