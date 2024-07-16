40 000 грн хабаря за сертифікат: на Сумщині судитимуть головного інспектора управління ДІАМ

На Сумщині затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного інспектора Управління Державної інспекції архітектури та містобудування в Сумській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.
Як повідомила Сумська обласна прокуратура, вказаний службовець вимагав від посадовців селищної ради 40 тис. грн за безперешкодне отримання сертифіката при прийнятті в експлуатацію після проведеного капітального ремонту водонапірної башти та артезіанської свердловини в одному з населених пунктів Шосткинського району.
Головний інспектор отримав 20 тис. грн авансу, після чого склав позитивний висновок, необхідний для отримання сертифіката. Після передачі решти від обумовленої суми 22 березня головного інспектора було затримано.
За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під 212 тис. грн застави.
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