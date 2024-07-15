Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский изменил состав Ставки

18:46, 15 июля 2024
Президент ввел в состав Ставки Александра Трепака и Алексея Морозова.
Владимир Зеленский изменил состав Ставки
Источник фото: ОП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Соответствующий указ №457/2024 появился на портале официального интернет-представительства Президента Украины.

Согласно документу, Президент ввел в состав Ставки недавно назначенных командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.

Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.

Документ вступает в силу дня опубликования.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №457/2024

Про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача

Відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю:

  1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 «Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача» (зі змінами, внесеними Указами від 16 серпня 2022 року № 581/2022, від 17 листопада 2022 року № 790/2022, від 19 грудня 2022 року № 868/2022, від 14 лютого 2023 року № 77/2023, від 6 березня 2023 року № 129/2023, від 10 квітня 2023 року № 205/2023, від 25 липня 2023 року № 444/2023, від 8 вересня 2023 року № 572/2023, від 19 жовтня 2023 року № 699/2023, від 7 листопада 2023 року № 736/2023, від 22 листопада 2023 року № 771/2023, від 9 лютого 2024 року № 67/2024, від 21 лютого 2024 року № 83/2024 та від 29 березня 2024 року № 201/2024):

1) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:

ТРЕПАК Олександр Сергійович — командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

МОРОЗОВ Олексій Володимирович — начальник Управління державної охорони України;

2) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача О.Кубракова, С.Лупанчука, С.Рудя.

  1. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 липня 2024 року

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина не исключает переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ

Анастасия Радина: если в результате служебных расследований НАБУ окажется несостоятельным, мы будем вынуждены предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу в частности переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ.

Суд закрыл уголовное дело против Дональда Трампа о хранении секретных документов в его клубе по основаниям незаконного назначения прокурора

Судья указала на неконституционность назначения специального прокурора по делу Трампа.

ВККС обнародовала тестовые вопросы и верные ответы для кандидатов в апелляционные суды

Уже известны правильные ответы на тесты для кандидатов в апелляционные суды – ВККС обнародовала тестовые задания.

Опубликован Порядок прохождения начальной подготовки судьи в НШСУ и все три программы начальной подготовки судей

Начальная подготовка будет проводиться продолжительностью не более 350 академических часов и не более двух месяцев.

Может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета, и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП

Пришел обновить данные, но ТЦК оштрафовал «задним числом» за то, что не пришел в 2022 году – какую позицию заняли суды по отсчету сроков наложения штрафов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду