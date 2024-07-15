Владимир Зеленский изменил состав Ставки

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего.
Соответствующий указ №457/2024 появился на портале официального интернет-представительства Президента Украины.
Согласно документу, Президент ввел в состав Ставки недавно назначенных командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.
Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.
Документ вступает в силу дня опубликования.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №457/2024
Про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача
Відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю:
1) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:
ТРЕПАК Олександр Сергійович — командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
МОРОЗОВ Олексій Володимирович — начальник Управління державної охорони України;
2) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача О.Кубракова, С.Лупанчука, С.Рудя.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
15 липня 2024 року
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