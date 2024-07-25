В Одесі затримали посадовицю відділення Антимонопольного комітету на хабарі у $10 тисяч

Посадовиця вимагала хабар за пом'якшення адміністративних санкцій.

Джерело фото: gp.gov.ua

Посадовицю територіального відділення Антимонопольного комітету України в Одесі викрито на отриманні хабара у розмірі 10 тисяч доларів США. За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури керівнику одного з відділів Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана вимагала у приватного підприємця 10 тисяч доларів США за пом'якшення адміністративних санкцій через порушення антимонопольного законодавства. За цю суму вона обіцяла зменшити розмір штрафних санкцій з 3,5 мільйонів гривень до 30 тисяч гривень та відтягувати рішення щодо внесення підприємства до «чорного списку», що унеможливлює потенційну участь у майбутніх торгах.

Правоохоронці затримали посадовицю згідно зі ст. 208 КПК України. За клопотанням прокуратури їй обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.