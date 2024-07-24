У ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку – поліція викрила корупцію в ТЦК

Працівники ТЦК створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи, надалі за гроші звільняли з військової служби.

Представники районного ТЦК брали з військовозобовʼязаних до 150 тисяч доларів США на місяць. Про викриття відповідної корупційної схеми повідомляє поліція Тернопільщини.

«У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру» - зазначили у Національній поліції.

«Кожна послуга, яку «надавали посадовці», мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2000 доларів» – розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Від 5000 до 15 000 тисяч доларів «коштував» вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська. У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що організатору незаконних заробітків допомагали п'ятеро спільників.

Сергій Зюбаненко повідомив, що фігуранти створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи.

Надалі таких осіб за гроші звільняли з військової служби. Наразі працівники карного розшуку встановили, що фігуранти «допомогли» майже 150 особам.

Посадовцям наживатись на ухилянтах допомагали й цивільні особи. Наразі поліцейські встановлюють усіх спільників.

Поліцейські з бійцями спецпідрозділу КОРД провели на території Тернопільської та Львівської областей 38 обшуків, у ході яких виявили та вилучили близько 100 000 доларів, 80 000 євро, 2 мільйони гривень, службову документацію, комп'ютерну техніку та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність посадовців.

Організатору корупційної схеми оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП щодо організації та проведення заходів загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 КК. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про повідомлення підозр організатору та п'ятьом спільникам.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», ТЦК призвав чоловіка, який мав бронювання від мобілізації, а військова частина відмовила у звільненні з військової служби, бо бронювання не є підставою для звільнення. Суд скасував це рішення ТЦК і зобов’язав військову частину звільнити зі служби позивача.

Автор: Наталя Мамченко

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