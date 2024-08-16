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Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК «заработали» на уклонистах более 1 миллиона долларов

15:10, 16 августа 2024
В Украине разоблачили масштабную схему взяток за уклонение от мобилизации - задержаны руководители двух ТЦК и их сообщник.
Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК «заработали» на уклонистах более 1 миллиона долларов
Источник фото: СБУ
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Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сообщили о разоблачении масштабной схемы взяток за уклонение от мобилизации. В рамках расследования задержаны начальники Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектации вместе с их сообщником - гражданином Южного Кавказа. Кроме того, для реализации схемы чиновники использовали личные связи среди представителей ВЛК, которых «втемную» привлекали к преступной схеме.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных правоохранители изъяли более 1,2 миллиона долларов США. Большинство денег хранилась в тайниках под полом и за обшивкой стен.

Злоумышленники предлагали военнообязанным избежать призыва путем подделки документов о непригодности к службе. Стоимость таких услуг составляла 37 тысяч долларов США с одного человека, что включало фиктивные медицинские справки и сопровождение на военно-врачебной комиссии.

Посредника задержали в ресторане столицы во время получения 50 тысяч долларов от новых клиентов. После этого были задержаны и руководители ТЦК.

Во время обысков в квартире иностранца обнаружено большое количество оружия, в частности пистолет с глушителем.

Задержанным объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 369 (неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

За эти преступления предусмотрено наказание до 8 лет тюремного заключения.

Следователи продолжают комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, как ранее сообщали СМИ со ссылкой на бойца территориальной обороны Ярослава Годунка, речь идет о полковнике Бориспольского ТЦК Сергее Русине.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», полиция разоблачила коррупцию в ТЦК на Тернопольщине. Представители районного ТЦК брали до 150 тысяч долларов США в месяц с военнообязанных и мобилизовали тех, кто имеет право на отсрочку.

Источник фото: СБУ

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