Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК «заработали» на уклонистах более 1 миллиона долларов

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сообщили о разоблачении масштабной схемы взяток за уклонение от мобилизации. В рамках расследования задержаны начальники Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектации вместе с их сообщником - гражданином Южного Кавказа. Кроме того, для реализации схемы чиновники использовали личные связи среди представителей ВЛК, которых «втемную» привлекали к преступной схеме.
Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных правоохранители изъяли более 1,2 миллиона долларов США. Большинство денег хранилась в тайниках под полом и за обшивкой стен.
Злоумышленники предлагали военнообязанным избежать призыва путем подделки документов о непригодности к службе. Стоимость таких услуг составляла 37 тысяч долларов США с одного человека, что включало фиктивные медицинские справки и сопровождение на военно-врачебной комиссии.
Посредника задержали в ресторане столицы во время получения 50 тысяч долларов от новых клиентов. После этого были задержаны и руководители ТЦК.
Во время обысков в квартире иностранца обнаружено большое количество оружия, в частности пистолет с глушителем.
Задержанным объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
За эти преступления предусмотрено наказание до 8 лет тюремного заключения.
Следователи продолжают комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, как ранее сообщали СМИ со ссылкой на бойца территориальной обороны Ярослава Годунка, речь идет о полковнике Бориспольского ТЦК Сергее Русине.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», полиция разоблачила коррупцию в ТЦК на Тернопольщине. Представители районного ТЦК брали до 150 тысяч долларов США в месяц с военнообязанных и мобилизовали тех, кто имеет право на отсрочку.
Источник фото: СБУ
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.