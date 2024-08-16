Столичному блогеру Слобоженко объявлено подозрение в уклонении от уплаты более 200 миллионов гривен налогов

По данным следствия, часть этих средств он использовал для покупки элитной недвижимости и автомобилей премиум класса.

В Киеве сообщено о подозрении блогеру, уклонившемуся от уплаты более 200 миллионов гривен налогов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным СМИ, речь идет о блогере Александре Слобоженко.

По данным следствия, с января 2020 по август 2023 подозреваемый приобрел необоснованные доходы - виртуальные активы в криптовалюте, что согласно официальному курсу НБУ на дату получения средств эквивалентно более миллиарда гривен.

Указывается, что средства блогер получил от осуществления хозяйственной деятельности, незарегистрированной в установленном законом порядке компании, предоставляющей услуги так называемого арбитража интернет-трафика.

«С целью утаивания сумм фактически полученных доходов подозреваемый переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обрабатывали и получали в пунктах обмена валют на территории г. Киева и других городах», — отметили в ОГП.

Все приобретенные активы не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались.

Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 213 млн грн. Часть этих средств он легализовал – приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум класса.

С целью сокрытия приобретенного имущества блоггер оформлял право собственности на близких родственников и приближенных к нему лиц.

В настоящее время принимаются меры по установлению других участников преступления и сообщения им о подозрении.

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