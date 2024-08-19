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Адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі, а у Волинський ТЦК – ні – Омбудсмен Дмитро Лубінець

18:46, 19 серпня 2024
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заклик ТЦК до адвокатів, аби ті не втручалися у процеси мобілізації.
Адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі, а у Волинський ТЦК – ні – Омбудсмен Дмитро Лубінець
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Волинському обласному ТЦК заявили, що адвокати не мають права втручатися у процеси мобілізації. Зокрема, на думку ТЦК, втручання адвокатів може призвести до порушення об'єктивності та незалежності процесу мобілізації та медичного огляду.

Ситуація привернула увагу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

«Нещодавно у Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували сюжет одного з волинських телеканалів щодо втручання адвокатів у процеси мобілізації та медичних оглядів. У ТЦК заявили, що такі процедури мають специфічний характер і потребують знання спеціалізованих аспектів, якими володіють лише уповноважені особи та фахівці. Також додали, що втручання сторонніх осіб, зокрема адвокатів, може порушити об’єктивність і незалежність процесів мобілізації та медичного огляду, що є критично важливими для національної безпеки.

Моє Представництво у Волинській області прокоментувало дану ситуацію, нагадавши, що згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. Ніхто в Україні не може бути позбавлений такого права, навіть в умовах воєнного стану» - вказав він.

Представниця Омбудсмена у Волинській області скерувала відповідний лист до Волинського обласного ТЦК з метою розʼяснення та недопущення порушень прав громадян.

«Згідно зі статтею 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, в тому числі й військовозобовʼязані. Обмеження такого конституційного права є недопустимим відповідно до частини 2 статті 64 Конституції України» - зазначив Дмитро Лубінець.

Автор: Наталя Мамченко

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Адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі, а у Волинський ТЦК – ні – Омбудсмен Дмитро Лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заклик ТЦК до адвокатів, аби ті не втручалися у процеси мобілізації.

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