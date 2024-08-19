Як будуть діяти графіки відключення електроенергії 20 серпня

20 серпня графіки відключення світла діятимуть з 16:00 до опівночі.

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У вівторок 20 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть з 16:00 до 24:00.

Так, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно.

В інші години – без обмежень. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, у Києві змінили графіки стабілізаційних відключень світла.

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