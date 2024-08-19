Мультимільярдер Майкл Лінч зник безвісти після аварії вітрильного судна біля берегів Сицилії

59-річний Лінч є одним із найвідоміших британських технологічних підприємців.

Джерело фото: REUTERS/Henry Nicholls

Поблизу італійського міста Палермо затонув 56-метровий вітрильник, семеро людей вважаються зниклими безвісти.

Як пише Reuters, одна людина загинула, а шість людей вважаються зниклими безвісти, у тому числі британський мультимільярдер та підприємець Майкл Лінч, після того, як розкішна яхта потрапила в сильний шторм і затонула біля Сицилії вранці в понеділок 19 серпня.

Італійська берегова охорона повідомила, що на борту 56-метрового вітрильника «Bayesian» перебувало 22 людини.

За словами очевидців, незадовго до світанку яхта швидко зникла під хвилями. 15 людям вдалося врятувалися перед тим, як судно затонуло, серед них – однорічна дитина.

Імена загиблих і зниклих безвісти не були оприлюднені, але, як пише Reuters, особа, знайома з ходом рятувальної операції, підтвердила, що Лінча шукають.

Італійська берегова охорона повідомила, що зниклі безвісти були громадянами Великобританії, Америки та Канади.

Лінч є одним із засновників технологічної компанії Autonomy, яку було придбано 2011 року американським гігантом Hewlett-Packard за $11,7 млрд.

Джерело фото: Loren Elliott/Bloomberg News. На фото - Майкл Лінч

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