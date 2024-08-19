Мультимиллиардер Майкл Линч пропал без вести после аварии парусного судна у берегов Сицилии

59-летний Линч является одним из известнейших британских технологических предпринимателей.

Источник фото: REUTERS/Henry Nicholls

Вблизи итальянского города Палермо затонул 56-метровый парусник, семь человек числятся пропавшими без вести.

Как пишет Reuters, один человек погиб, а шесть человек считаются пропавшими без вести, в том числе британский мультимиллиардер и предприниматель Майкл Линч, после того, как роскошная яхта попала в сильный шторм и затонула возле Сицилии утром в понедельник 19 августа.

Итальянская береговая охрана сообщила, что на борту 56-метрового парусника «Bayesian» находились 22 человека.

По словам очевидцев, незадолго до рассвета яхта быстро скрылась под волнами. 15 людям удалось спастись перед тем, как судно затонуло, среди них – годовалый ребенок.

Имена погибших и пропавших без вести не были обнародованы, но, как пишет Reuters, лицо, знакомое с ходом спасательной операции, подтвердило, что Линча ищут.

Итальянская береговая охрана сообщила, что пропавшие без вести были гражданами Великобритании, Америки и Канады.

Линч является одним из основателей технологической компании Autonomy, приобретенной в 2011 году американским гигантом Hewlett-Packard за $11,7 млрд.

Источник фото: Loren Elliott/Bloomberg News. На фото - Майкл Линч

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