Кабмин определил порядок получения паспортов за рубежом мужчинами, по которым отсутствуют данные в Реестре «Оберег»

Принять документы у мужчины 18-25 лет паспортный сервис за границей может и в том случае, если записи в Реестре «Оберег» нет, а вот выдать паспорт – нет.

Кабмин установил новый порядок, согласно которому паспортные сервисы за границей будут принимать и проверять документы от мужчин, желающих оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт.

Следовательно, при подаче за границей мужчинами от 18 до 60 лет документов в паспортный сервис для оформления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта работниками паспортного сервиса проводится проверка действительности военно-учетного документа.

Такая проверка действительности проводится путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Реестра военнообязанных Оберег через систему Трембита. То есть работник паспортного сервиса будет проверять данные в автоматическом порядке, а не требовать бумажные подтверждения.

Если из Реестра «Оберег» получены сведения о недействительности военно-учетного документа, то работник паспортного сервиса информирует гражданина об отказе в оформлении паспорта, в том числе имеющимися средствами электронных коммуникаций (телефонной связи, электронной почты) или почтовой связи.

Отдельно указано, что мужчина от 18 до 60 лет, обратившийся в паспортный сервис для оформления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта с 25 апреля 2024 г. до вступления в силу закона об усилении мобилизации 3633-IX, может получить в паспортном сервисе оформленные документы в случае предъявление военно-учетного документа. Но при условии, что этот документ будет отображаться в Реестре Оберег как действительный.

Якщо Реєстр «Оберіг» повідомив, що ВОД недійсний

У разі отримання з Реєстру «Оберіг» відомостей про недійсність пред’явленого військово-облікового документа отримання такими особами паспорта громадянина України чи закордонного паспорту здійснюється у територіальному органі чи територіальному підрозділі ДМС. Тобто, в Україні.

У такому разі пересилання таких паспортів до паспортного сервісу або закордонної дипломатичної установи для організації їх видачі не здійснюється.

Якщо дані в Реєстрі «Оберіг» відсутні

У разі, коли стосовно чоловіка від 18 до 25 років, який звернувся до паспортного сервісу для оформлення, обміну паспорта громадянина України чи закордонного паспорту, відсутній запис в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», прийом документів здійснюється без подання військово-облікового документа.

Тобто, прийняти документи паспортний сервіс за кордоном може і у тому випадку, якщо запису в Реєстрі «Оберіг» немає.

Однак що стосується отримання такими особами паспорта громадянина України чи закордонного паспорта, то воно здійснюється за умови пред’явлення військово-облікового документа, дійсність якого перевіряється працівником паспортного сервісу за кордоном шляхом електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру «Оберіг».

Отже, прийняти документи для оформлення паспорту без військово-облікового документа в чоловіків 18-25 років можуть, а ось паспорт не видадуть, доки в Реєстрі «Оберіг» не буде зроблено відповідний запис.

Яким чином цей запис з’явиться? В автоматичному порядку. Так, Кабмін передбачив, що за результатами внесення до Єдиного державного демографічного реєстру відомостей про осіб, щодо яких відсутній запис в Реєстрі «Оберіг», під час оформлення, обміну паспорта громадянина України чи закордонного паспорту ДМС формує щодо таких громадян України перелік відомостей, зокрема ПІБ, дата і місце народження, місце проживання та місце перебування, відцифрований образ обличчя тощо, та передає їх Міноборони для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Таким чином, паспортний сервіс за кордоном передасть відповідні дані до Міноборони, вони внесуть запис до Реєстру «Оберіг» і далі вже чоловік 18-25 років зможе отримати паспорт. Проходити ВЛК для того, аби потрапити до Реєстру «Оберіг» більше не потрібно.

Так, Порядок передбачає, що взяття на військовий облік чоловіків віком від 18 до 25 років, стосовно якого відсутній запис в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, здійснюється ТЦК за зареєстрованим чи задекларованим їх місцем проживання. Взяття на військовий облік громадян України, у яких відсутнє зареєстроване чи задеклароване місце проживання, здійснюється визначеними Генеральним штабом Збройних Сил територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

При цьому взяття на військовий облік чоловіків 18-25 років, відомості про яких передано в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (зокрема ДМС сформувало і передало відповідні дані до Міноборони), проводиться без проходження медичного огляду.

У разі звернення на території України чоловіка від 18 до 25 років, стосовно якого відсутній запис в Реєстрі «Оберіг» для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України чи закордонного паспорту таке оформлення здійснюється відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2015 р. № 302 і Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою КМУ від 7 травня 2014 р. № 152.

Які дані і хто вносить до реєстру «Оберіг»

Нова постанова КМУ також встановлює, що у переліку відомостей про чоловіків від 16 до 60 років, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», зазначаються:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право громадянину України на виїзд за кордон (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

відомості про дату останнього виїзду за межі України;

відомості про смерть або оголошення особи померлою особою.

ДМС протягом трьох днів з дати формування переліку відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років включає з урахуванням інформації Єдиного державного демографічного реєстру та відомчої інформаційної системи ДМС до зазначеного переліку такі відомості:

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру фізичних осіб — платників податків відповідно до постанови КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1493 «Про проведення верифікації деяких реєстрових даних»;

відомості про державну реєстрацію смерті;

подані Мін’юстом відомості про державну реєстрацію смерті за період з 30 липня 2023 р. до дня початку реалізації експериментального проекту.

Зазначений перелік відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років передається ДМС до Адміністрації Держприкордонслужби на електронних носіях (формат .XLS або .CSV).

Адміністрація Держприкордонслужби протягом 10 днів з дня отримання переліку громадян України від ДМС разово організовує його обробку за допомогою інформаційно-комунікаційної системи прикордонного контролю “Гарт-1” та доповнює зазначений перелік відомостями про дату виїзду за межі України стосовно громадян України, які перетнули державний кордон та не повернулися на територію України.

Адміністрація Держприкордонслужби передає перелік відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років до Міноборони на електронних носіях (формат .XLS або .CSV).

Міноборони протягом семи днів з дня отримання переліку відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років від Адміністрації Держприкордонслужби вносить записи або зміни до записів у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 932 у вигляді Порядку реалізації експериментального проекту. Про мету зазначених змін раніше детально писала «Судово-юридична газета».

Автор: Наталя Мамченко

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