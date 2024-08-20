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Ряд пенсионеров получит дополнительную выплату в августе вместе с пенсией

07:18, 20 августа 2024
Пенсионеры, которые имеют право на ​​одноразовую выплату ко Дню Независимости, получают ее вместе с пенсией в августе в определенную дату выплаты.
Ряд пенсионеров получит дополнительную выплату в августе вместе с пенсией
Источник фото: Unsplash
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В августе вместе с пенсией ряд пенсионеров получат одноразовую выплату ко Дню Независимости.

Как сообщили в Пенсионном фонде, порядок осуществления такой разовой денежной выплаты, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», утвержден постановлением КМУ от 27.12.2023 № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».

Согласно постановлению, пенсионеры, которые имеют право на такую ​​выплату, получают ее вместе с пенсией в августе в определенную дату выплаты.

Как отмечают в ПФУ, в выплатные документы августа включены суммы на выплату единовременной помощи ко Дню Независимости для более 471 тысячи пенсионеров.

Средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, принадлежащим к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, Пенсионный фонд перечисляет на основании поданных заявок на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу.

Другим лицам, которые имеют право на разовую денежную выплату и не являются пенсионерами и не состоят на службе, помощь выплачивается по их обращениям в органы ПФУ с документами, подтверждающими право на такую ​​выплату, и данными о текущем счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.

Подать заявку/заявление на разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины можно до 1 октября 2024 года.

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