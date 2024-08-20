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Как будет проходить обучение для учеников на временно оккупированных территориях

07:00, 20 августа 2024
Учащиеся, проживающие на ТОТ Украины, смогут продолжить учиться в дистанционных классах, если это позволяет ситуация с безопасностью.
Как будет проходить обучение для учеников на временно оккупированных территориях
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В Министерстве образования и науки рассказали, как школьники будут учится на временно оккупированных территориях в новом учебном году.

В МОН пояснили, что ученики, проживающие на ВОТ Украины, смогут продолжить учиться в дистанционных классах, если это позволяет ситуация с безопасностью.

«Оценку безопасности ситуации будут делать учителя и родители ребенка», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что учащиеся по ВОТ могут перейти на индивидуальную форму обучения (педагогический патронаж) с применением дистанционных технологий.

«МОН предоставит рекомендации по работе по педагогическому патронажу и примеру индивидуального расписания», – отмечается в сообщении.

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