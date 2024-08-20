Як проходитиме навчання для учнів на тимчасово окупованих територіях

Учні, які проживають на ТОТ України, зможуть продовжити навчатися в дистанційних класах, якщо це дозволяє безпекова ситуація.

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як навчатимуться школярі на тимчасово окупованих територіях у новому навчальному році.

У МОН пояснили, що учні, які проживають на ТОТ України, зможуть продовжити навчатися в дистанційних класах, якщо це дозволяє безпекова ситуація.

«Оцінку безпечності ситуації робитимуть учителі та батьки дитини», – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що учні з ТОТ можуть перейти на індивідуальну форму навчання (педагогічний патронаж) із застосуванням дистанційних технологій.

«МОН надасть рекомендації щодо роботи за педагогічним патронажем і приклад індивідуального розкладу», – зазначається в повідомленні.

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