Які за площею квартири отримають власники, яких розселятимуть з «хрущовок»

Аналогічне за площею і кількістю кімнат житло надаватимуть незалежно від кількості зареєстрованих осіб.

Джерело фото: bigkyiv.com.ua

Люди, яких розселятимуть з «хрущовок» під знесення, отримають нові оселі з такою ж площею, як і попередні помешкання. Про це голова парламентського комітету Верховної Ради Олена Шуляк розповіла Мінфіну.

При цьому будуть передбачені коефіцієнти, якщо, наприклад, людині, яка жила у «хрущовці» у центрі, виділять нове житло в іншому районі.

Такий механізм діє у рамках програми «єВідновлення». Є вартість житла на компенсацію — 36 422 гривні за квадратний метр і декілька коефіцієнтів, що коригують цю вартість.

«Ми ці коефіцієнти плануємо закласти на законодавчому рівні, щоб не було зловживань», — зазначила Шуляк.

У законопроєкті прописано, що власникам житла у будинках, які підпадають під реконструкцію, надається «рівноцінне за площею та кількістю кімнат житло, незалежно від кількості зареєстрованих осіб».

При цьому, якщо забудовник збільшив площу нової квартири, попередньо не обговоривши це з власником, він не може вимагати з людини доплати за «зайві» квадратні метри. Поряд із цим у проєкті прописано можливість такої доплати за ринковою вартістю «за згодою сторін».

За словами Шуляк, законопроєкт 6483 про комплексну реконструкцію кварталів старого житлового фонду готується до другого читання і може бути внесений до сесійної зали вже до кінця цього року. У першому читанні документ було прийнято ще у 2022 році.

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