Практика судів
  1. В Україні

Які за площею квартири отримають власники, яких розселятимуть з «хрущовок»

07:54, 20 серпня 2024
Аналогічне за площею і кількістю кімнат житло надаватимуть незалежно від кількості зареєстрованих осіб.
Які за площею квартири отримають власники, яких розселятимуть з «хрущовок»
Джерело фото: bigkyiv.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Люди, яких розселятимуть з «хрущовок» під знесення, отримають нові оселі з такою ж площею, як і попередні помешкання. Про це голова парламентського комітету Верховної Ради Олена Шуляк розповіла Мінфіну.

При цьому будуть передбачені коефіцієнти, якщо, наприклад, людині, яка жила у «хрущовці» у центрі, виділять нове житло в іншому районі.

Такий механізм діє у рамках програми «єВідновлення». Є вартість житла на компенсацію — 36 422 гривні за квадратний метр і декілька коефіцієнтів, що коригують цю вартість.

«Ми ці коефіцієнти плануємо закласти на законодавчому рівні, щоб не було зловживань», — зазначила Шуляк.

У законопроєкті прописано, що власникам житла у будинках, які підпадають під реконструкцію, надається «рівноцінне за площею та кількістю кімнат житло, незалежно від кількості зареєстрованих осіб».

При цьому, якщо забудовник збільшив площу нової квартири, попередньо не обговоривши це з власником, він не може вимагати з людини доплати за «зайві» квадратні метри. Поряд із цим у проєкті прописано можливість такої доплати за ринковою вартістю «за згодою сторін».

За словами Шуляк, законопроєкт 6483 про комплексну реконструкцію кварталів старого житлового фонду готується до другого читання і може бути внесений до сесійної зали вже до кінця цього року. У першому читанні документ було прийнято ще у 2022 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Неприбуття потерпілого у підготовче судове засідання не перешкоджатиме затвердженню угоди про визнання винуватості

Верховна Рада готується прийняти законопроект, за яким неприбуття у підготовче судове засідання потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників, які були належним чином повідомлені, не перешкоджатиме вирішенню питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.

Опора на власні сили та реформа Секретаріату: що очікувати від Андрія Пасічника на посаді голови ВККС

Новий голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів планує зробити ВККС фінансово незалежною, домовитися з ГРД та зменшити вплив іноземних партнерів на Комісію.

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК

А також постановка на військовий облік чоловіків до 25 років буде відбуватися автоматично без проходження ВЛК – це потрібно для прискорення формування бази даних про всіх чоловіків, яких можуть призвати.

Кабмін пропонує ввести новий вид санкцій у виді заборони доступу до веб-сайтів

Вводиться новий вид секторальних санкцій – заборона доступу до веб-сайтів.

Адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі, а у Волинський ТЦК – ні – Омбудсмен Дмитро Лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заклик ТЦК до адвокатів, аби ті не втручалися у процеси мобілізації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва