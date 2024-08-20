Какие по площади квартиры получат владельцы, которых будут расселять с «хрущевок»

Аналогичное по площади и количеству комнат жилье будут предоставлять независимо от количества зарегистрированных лиц.

Источник фото: bigkyiv.com.ua

Люди, которых будут расселять из «хрущевок» под снос, получат новые дома с такой же площадью, как и предыдущие квартиры. Об этом глава парламентского комитета Верховной Рады Елена Шуляк рассказала Минфину.

При этом будут предусмотрены коэффициенты, если, например, человеку, жившему в «хрущевке» в центре, выделят новое жилье в другом районе.

Такой механизм действует в рамках программы «єВідновлення». Есть стоимость жилья на компенсацию — 36 422 гривны за квадратный метр и несколько коэффициентов, корректирующих эту стоимость.

«Мы эти коэффициенты планируем заложить на законодательном уровне, чтобы не было злоупотреблений», - отметила Шуляк.

В законопроекте прописано, что владельцам жилья в домах, которые подпадают под реконструкцию, предоставляется «равноценное по площади и количеству комнат жилье, независимо от количества зарегистрированных лиц».

При этом если застройщик увеличил площадь новой квартиры, предварительно не обсудив это с собственником, он не может требовать с человека доплаты за «лишние» квадратные метры. Наряду с этим в проекте прописана возможность такой доплаты по рыночной стоимости по согласию сторон.

По словам Шуляк, законопроект 6483 о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда готовится ко второму чтению и может быть внесен в сессионный зал уже до конца этого года. В первом чтении документ был принят еще в 2022 году.

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