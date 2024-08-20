Низка пенсіонерів отримає додаткову виплату у серпні разом з пенсією

Пенсіонери, які мають право на одноразову виплату до Дня Незалежності, отримують її разом із пенсією в серпні у визначену дату виплати.

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У серпні разом з пенсією низка пенсіонери отримають одноразову виплату до Дня Незалежності.

Як повідомили у Пенсійного фонді, порядок здійснення такої разової грошової виплати, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», затверджено постановою КМУ від 27.12.2023 № 1396 «Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах».

Відповідно до постанови, пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримують її разом із пенсією в серпні у визначену дату виплати.

Як зазначають у ПФУ, у виплатні документи серпня включено суми на виплату одноразової допомоги до Дня Незалежності для понад 471 тисячі пенсіонерів.

Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, Пенсійний фонд перераховує на підставі поданих заявок на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу.

Іншим особам, які мають право на разову грошову виплату і які не є пенсіонерами та не перебувають на службі, допомога виплачується за їхнім зверненнями до органів ПФУ з документами, що підтверджують право на таку виплату, та даними про поточний рахунок, відкритий на ім’я особи в уповноваженому банку.

Подати заявку / заяву на разову грошову виплату до Дня Незалежності України можна до 1 жовтня 2024 року.

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