Кабмін визначив порядок отримання паспортів за кордоном чоловіками, стосовно яких відсутні дані в Реєстрі «Оберіг»

Прийняти документи у чоловіка 18-25 років паспортний сервіс за кордоном може і у тому випадку, якщо запису в Реєстрі «Оберіг» немає, а ось видати паспорт – ні.

Кабмін встановив новий порядок, за яким паспортні сервіси за кордоном будуть приймати і перевіряти документи від чоловіків, які бажають оформити паспорт громадянина України чи закордонний паспорт.

Отже, під час подання за кордоном чоловіками від 18 до 60 років документів до паспортного сервісу для оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорту працівниками паспортного сервісу проводиться перевірка дійсності військово-облікового документа.

Така перевірка дійсності проводиться шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» через систему Трембіта. Тобто, працівник паспортного сервісу буде перевіряти дані в автоматичному порядку, а не вимагати паперові підтвердження.

Якщо з Реєстру «Оберіг» отримані відомості про недійсність військово-облікового документа, то працівник паспортного сервісу інформує громадянина про відмову в оформленні паспорта, зокрема наявними засобами електронних комунікацій (телефонний зв’язок, електронна пошта) або поштового зв’язку.

Окремо зазначено, що чоловік від 18 до 60 років, який звернувся до паспортного сервісу для оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорту з 25 квітня 2024 р. до набрання чинності законом про посилення мобілізації 3633-IX, може отримати у паспортному сервісу оформлені документи у разі пред’явлення військово-облікового документа. Але за умови, що цей документ буде відображатися у Реєстрі «Оберіг» як дійсний.

Якщо Реєстр «Оберіг» повідомив, що ВОД недійсний

У разі отримання з Реєстру «Оберіг» відомостей про недійсність пред’явленого військово-облікового документа отримання такими особами паспорта громадянина України чи закордонного паспорту здійснюється у територіальному органі чи територіальному підрозділі ДМС. Тобто, в Україні.

У такому разі пересилання таких паспортів до паспортного сервісу або закордонної дипломатичної установи для організації їх видачі не здійснюється.

Якщо дані в Реєстрі «Оберіг» відсутні

У разі, коли стосовно чоловіка від 18 до 25 років, який звернувся до паспортного сервісу для оформлення, обміну паспорта громадянина України чи закордонного паспорту, відсутній запис в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», прийом документів здійснюється без подання військово-облікового документа.

Тобто, прийняти документи паспортний сервіс за кордоном може і у тому випадку, якщо запису в Реєстрі «Оберіг» немає.

Однак що стосується отримання такими особами паспорта громадянина України чи закордонного паспорта, то воно здійснюється за умови пред’явлення військово-облікового документа, дійсність якого перевіряється працівником паспортного сервісу за кордоном шляхом електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру «Оберіг».

Отже, прийняти документи для оформлення паспорту без військово-облікового документа в чоловіків 18-25 років можуть, а ось паспорт не видадуть, доки в Реєстрі «Оберіг» не буде зроблено відповідний запис.

Яким чином цей запис з’явиться? В автоматичному порядку. Так, Кабмін передбачив, що за результатами внесення до Єдиного державного демографічного реєстру відомостей про осіб, щодо яких відсутній запис в Реєстрі «Оберіг», під час оформлення, обміну паспорта громадянина України чи закордонного паспорту ДМС формує щодо таких громадян України перелік відомостей, зокрема ПІБ, дата і місце народження, місце проживання та місце перебування, відцифрований образ обличчя тощо, та передає їх Міноборони для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Таким чином, паспортний сервіс за кордоном передасть відповідні дані до Міноборони, вони внесуть запис до Реєстру «Оберіг» і далі вже чоловік 18-25 років зможе отримати паспорт. Проходити ВЛК для того, аби потрапити до Реєстру «Оберіг» більше не потрібно.

Так, Порядок передбачає, що взяття на військовий облік чоловіків віком від 18 до 25 років, стосовно якого відсутній запис в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, здійснюється ТЦК за зареєстрованим чи задекларованим їх місцем проживання. Взяття на військовий облік громадян України, у яких відсутнє зареєстроване чи задеклароване місце проживання, здійснюється визначеними Генеральним штабом Збройних Сил територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

При цьому взяття на військовий облік чоловіків 18-25 років, відомості про яких передано в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (зокрема ДМС сформувало і передало відповідні дані до Міноборони), проводиться без проходження медичного огляду.

У разі звернення на території України чоловіка від 18 до 25 років, стосовно якого відсутній запис в Реєстрі «Оберіг» для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України чи закордонного паспорту таке оформлення здійснюється відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2015 р. № 302 і Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою КМУ від 7 травня 2014 р. № 152.

Які дані і хто вносить до реєстру «Оберіг»

Нова постанова КМУ також встановлює, що у переліку відомостей про чоловіків від 16 до 60 років, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», зазначаються:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право громадянину України на виїзд за кордон (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

відомості про дату останнього виїзду за межі України;

відомості про смерть або оголошення особи померлою особою.

ДМС протягом трьох днів з дати формування переліку відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років включає з урахуванням інформації Єдиного державного демографічного реєстру та відомчої інформаційної системи ДМС до зазначеного переліку такі відомості:

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру фізичних осіб — платників податків відповідно до постанови КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1493 «Про проведення верифікації деяких реєстрових даних»;

відомості про державну реєстрацію смерті;

подані Мін’юстом відомості про державну реєстрацію смерті за період з 30 липня 2023 р. до дня початку реалізації експериментального проекту.

Зазначений перелік відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років передається ДМС до Адміністрації Держприкордонслужби на електронних носіях (формат .XLS або .CSV).

Адміністрація Держприкордонслужби протягом 10 днів з дня отримання переліку громадян України від ДМС разово організовує його обробку за допомогою інформаційно-комунікаційної системи прикордонного контролю “Гарт-1” та доповнює зазначений перелік відомостями про дату виїзду за межі України стосовно громадян України, які перетнули державний кордон та не повернулися на територію України.

Адміністрація Держприкордонслужби передає перелік відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років до Міноборони на електронних носіях (формат .XLS або .CSV).

Міноборони протягом семи днів з дня отримання переліку відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років від Адміністрації Держприкордонслужби вносить записи або зміни до записів у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 932 у вигляді Порядку реалізації експериментального проекту. Про мету зазначених змін раніше детально писала «Судово-юридична газета».

Автор: Наталя Мамченко

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