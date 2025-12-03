  1. В Україні

У підземному переході на Майдані Незалежності обмежили рух пішоходів до 25 грудня

09:42, 3 грудня 2025
В підземному переході на Майдані Незалежності частково обмежили рух пішоходів.
Фото: КМДА
У Києві частково обмежили рух пішоходів у підземному переході на Майдані Незалежності.

Як повідомили у КК «Київавтодор», обмеження діятимуть до 25 грудня, оскільки фахівці ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт стелі в одному з центральних проходів підземного переходу.

Нагадаємо, що 3 Києві на Хрещатику з’явився новий наземний пішохідний перехід.

Київ

