У підземному переході на Майдані Незалежності обмежили рух пішоходів до 25 грудня

У Києві частково обмежили рух пішоходів у підземному переході на Майдані Незалежності.

Як повідомили у КК «Київавтодор», обмеження діятимуть до 25 грудня, оскільки фахівці ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт стелі в одному з центральних проходів підземного переходу.

Нагадаємо, що 3 Києві на Хрещатику з’явився новий наземний пішохідний перехід.

