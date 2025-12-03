У підземному переході на Майдані Незалежності обмежили рух пішоходів до 25 грудня
09:42, 3 грудня 2025
В підземному переході на Майдані Незалежності частково обмежили рух пішоходів.
Фото: КМДА
У Києві частково обмежили рух пішоходів у підземному переході на Майдані Незалежності.
Як повідомили у КК «Київавтодор», обмеження діятимуть до 25 грудня, оскільки фахівці ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт стелі в одному з центральних проходів підземного переходу.
Нагадаємо, що 3 Києві на Хрещатику з’явився новий наземний пішохідний перехід.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.