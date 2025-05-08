У Києві на Хрещатику з’явився новий наземний пішохідний перехід

Новий наземний пішохідний перехід з’явився на перехресті Хрещатика і Прорізної.

Фото: КМДА

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У четвер, 8 травня, у Києві з’явився новий наземний пішохідний перехід на перехресті Хрещатика і Прорізної. Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«Регульований безбар’єрний перехід облаштували праворуч від вул. Прорізної біля станції метро «Хрещатик». Він дублює підземний перехід через вул. Хрещатик», - зазначили у відомстві.

Крім того, на переході замінили старе обладнання: контролер, транспортні та пішохідні світлофори. Встановили нові сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом.

Для людей з інвалідністю, осіб старшого віку, батьків із дитячими візочками понизили бортовий камінь, нанесли розмітку, встановили тактильну плитку.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА додав, що світлофорний об’єкт працює в адаптивному режимі: на всіх напрямках встановлені детектори транспорту, які дозволяють оптимізувати режими світлофорного регулювання та зменшити непродуктивні затримки.

Виклик зеленого сигналу для пішоходів здійснюється за допомогою сенсорних кнопок у міжпікові години.

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