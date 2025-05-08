В Киеве на Крещатике появился новый наземный пешеходный переход

В четверг, 8 мая, в Киеве появился новый наземный пешеходный переход на перекрестке Крещатика и Прорезной. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
«Регулируемый безбарьерный переход обустроили справа от ул. Прорезной возле станции метро «Крещатик». Он дублирует подземный переход через ул. Крещатик», – отметили в ведомстве.
Кроме того, на переходе заменили старое оборудование: контроллер, транспортные и пешеходные светофоры. Установили новые сенсорные кнопки вызова зеленого сигнала со звуковым сопровождением.
Для людей с инвалидностью, лиц пожилого возраста, родителей с детскими колясками понизили бордюрный камень, нанесли разметку, установили тактильную плитку.
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА добавил, что светофорный объект работает в адаптивном режиме: во всех направлениях установлены детекторы транспорта, которые позволяют оптимизировать режимы светофорного регулирования и сократить непродуктивные задержки.
Вызов зеленого сигнала для пешеходов осуществляется с помощью сенсорных кнопок в межпиковые часы.
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