В Киеве на Крещатике появился новый наземный пешеходный переход

Новый наземный пешеходный переход появился на перекрестке Крещатика и Прорезной.

Фото: КГГА

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В четверг, 8 мая, в Киеве появился новый наземный пешеходный переход на перекрестке Крещатика и Прорезной. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

«Регулируемый безбарьерный переход обустроили справа от ул. Прорезной возле станции метро «Крещатик». Он дублирует подземный переход через ул. Крещатик», – отметили в ведомстве.

Кроме того, на переходе заменили старое оборудование: контроллер, транспортные и пешеходные светофоры. Установили новые сенсорные кнопки вызова зеленого сигнала со звуковым сопровождением.

Для людей с инвалидностью, лиц пожилого возраста, родителей с детскими колясками понизили бордюрный камень, нанесли разметку, установили тактильную плитку.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА добавил, что светофорный объект работает в адаптивном режиме: во всех направлениях установлены детекторы транспорта, которые позволяют оптимизировать режимы светофорного регулирования и сократить непродуктивные задержки.

Вызов зеленого сигнала для пешеходов осуществляется с помощью сенсорных кнопок в межпиковые часы.

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