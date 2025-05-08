Практика судов
  1. В Украине

Украина провела онлайн-переговоры с Виткоффом и Келлогом о 30-дневном перемирии

10:28, 8 мая 2025
Киев подтвердил готовность к диалогу при поддержке США и Европы — тридцатидневное прекращение огня открыло бы путь к началу содержательных переговоров.
Украина провела онлайн-переговоры с Виткоффом и Келлогом о 30-дневном перемирии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречи по вопросу введения безусловного и полного прекращения огня на 30 дней, что было принято Украиной по предложению США еще во время мартовской встречи в Джидде (Саудовская Аравия).

В переговорах приняли участие спецпредставители Президента США Стивен Виткофф и Кит Келлог, дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, советник по национальной безопасности Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер. Также состоялись переговоры с дипломатическими представителями стран Северной Европы и Балтии, Европейского совета и Европейской комиссии.

Во встречах приняли участие министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, советники руководителя Офиса Президента Дарья Заривная и Александр Бевз.

Андрей Ермак подчеркнул, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом и предпосылкой для проведения переговоров по достижению справедливого и устойчивого мира. В то же время предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии направлено исключительно на обеспечение безопасности парада в Москве, а не на достижение мира.

Собеседники также обсудили возможное применение инструментов давления на Россию в случае отказа от принятия предложения о прекращении огня или нарушения договоренностей о полной тишине.

«Тридцатидневное прекращение огня открыло бы путь к началу содержательных переговоров для достижения справедливого и прочного мира. Если Москва согласится на это предложение — мы готовы к диалогу при участии и поддержке США и европейских партнеров. Но если Кремль в очередной раз выберет эскалацию вместо мира, совместный ответ партнёров должен быть решительным. Поэтому Украина приветствует разработанный конгрессменами во главе с Линдси Грэмом законопроект о применении вторичных санкций против России», – отметил Андрей Ермак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Европа война офис президента Андрей Ермак переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей смогут командировать бессрочно, разрешат повторное участие кандидатам, провалившим экзамен, и упростят требования к тесту по истории украинской государственности – комитет рекомендовал законопроект

Комитет, очевидно, решил перенести в законопроект о бессрочных командировках судей нормы из другого проекта, который депутаты не смогли включить в повестку дня – относительно отмены требования 75% правильных ответов на тестировании по истории украинской государственности и повторного участия кандидатов, не сдавших экзамен.

Глава Комитета по нацбезопасности Завитневич о перспективе снижения возраста мобилизации: «Если произойдет ухудшение на фронте – мы будем изучать предложение Генштаба»

«Все происходит в зависимости от ситуации на фронте. Сейчас одна ситуация, и есть задание Генерального штаба для всех составляющих сил обороны – конкретная цифра по мобилизации. Если произойдет какое-то ухудшение на фронте – мы, конечно, будем изучать предложение Генерального штаба, смотреть, анализировать те цифры, которые есть», – пояснил Завитневич.

Владимир Зеленский внес законопроект о военном омбудсмене

В законопроекте, в частности, прописан порядок подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих, порядок проведения проверок в воинских частях и органах военного управления в связи с нарушением прав военнослужащих.

Президент подписал закон об изменениях в УК и УПК относительно предотвращения уклонения от ответственности за преступления против нацбезопасности

Название раздела Особенной части Уголовного кодекса «Преступления против основ национальной безопасности Украины» заменили на «уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины».

Суд для решения вопроса о направлении уголовного производства из одного суда в другой сможет пользоваться Демографическим реестром

Комитет рекомендовал принять в целом как закон изменения в УПК.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області