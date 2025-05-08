Украина провела онлайн-переговоры с Виткоффом и Келлогом о 30-дневном перемирии

Киев подтвердил готовность к диалогу при поддержке США и Европы — тридцатидневное прекращение огня открыло бы путь к началу содержательных переговоров.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречи по вопросу введения безусловного и полного прекращения огня на 30 дней, что было принято Украиной по предложению США еще во время мартовской встречи в Джидде (Саудовская Аравия).

В переговорах приняли участие спецпредставители Президента США Стивен Виткофф и Кит Келлог, дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, советник по национальной безопасности Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер. Также состоялись переговоры с дипломатическими представителями стран Северной Европы и Балтии, Европейского совета и Европейской комиссии.

Во встречах приняли участие министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, советники руководителя Офиса Президента Дарья Заривная и Александр Бевз.

Андрей Ермак подчеркнул, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом и предпосылкой для проведения переговоров по достижению справедливого и устойчивого мира. В то же время предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии направлено исключительно на обеспечение безопасности парада в Москве, а не на достижение мира.

Собеседники также обсудили возможное применение инструментов давления на Россию в случае отказа от принятия предложения о прекращении огня или нарушения договоренностей о полной тишине.

«Тридцатидневное прекращение огня открыло бы путь к началу содержательных переговоров для достижения справедливого и прочного мира. Если Москва согласится на это предложение — мы готовы к диалогу при участии и поддержке США и европейских партнеров. Но если Кремль в очередной раз выберет эскалацию вместо мира, совместный ответ партнёров должен быть решительным. Поэтому Украина приветствует разработанный конгрессменами во главе с Линдси Грэмом законопроект о применении вторичных санкций против России», – отметил Андрей Ермак.

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