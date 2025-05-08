В Сумах 8–9 мая СБУ проводит масштабные контрразведывательные проверки

При их проведении мер безопасности возможны ограничения движения, проверка документов и автомобилей, осмотр общественных территорий и помещений для выявления запрещенных предметов.

Фото: СБУ

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В Сумах 8 и 9 мая Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные и охранные мероприятия при участии Национальной полиции, Военной службы правопорядка в ВСУ и Национальной гвардии. Об этом сообщает Управление СБУ в Сумской области.

Действия правоохранителей охватят весь город.

«Цель — предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-диверсионной деятельности против нашего государства, недопущение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооружённой агрессии против Украины», — отметили в СБУ.

Охранные мероприятия проводятся с учётом правового режима военного положения.

Во время их проведения возможны ограничения движения, проверка документов и автомобилей, осмотр общественных территорий и помещений для выявления запрещённых предметов. В случае подозрений — дополнительные проверки.

СБУ призывает граждан иметь при себе документы, соблюдать требования комендантского часа и с пониманием относиться к работе правоохранителей.

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