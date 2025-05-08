У Сумах 8–9 травня СБУ проводить масштабні контррозвідувальні перевірки

Під час їх проведення безпекових заходів можливі обмеження руху, перевірка документів та автомобілів, огляд громадських територій і приміщень для виявлення заборонених предметів.

Фото: СБУ

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У Сумах 8 та 9 травня Служба безпеки України проводить контррозвідувальні та безпекові заходи за участі Національної поліції, Військової служби правопорядку у ЗСУ та Національної гвардії. Про це повідомляє Управління СБУ в Сумській області

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

«Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України», — зазначили в СБУ.

Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження руху, перевірка документів та автомобілів, огляд громадських територій і приміщень для виявлення заборонених предметів. У разі підозр — додаткові перевірки.

СБУ закликає громадян мати при собі документи, дотримуватись вимог комендантської години та з розумінням ставитися до роботи правоохоронців.

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