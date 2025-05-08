Мінекономіки сподівається на ратифікацію угоди про копалини 8 травня – що відомо про угоду з США

8 травня Верховна Рада розгляне важливе українсько-американське економічне рішення — ратифікацію угоди, що про неї відомо.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

8 травня Верховна рада голосуватиме за ратифікацію угоди про надра, корисні копалини та рідкісноземельні метали. Міністерство економіки України сподівається, що голосування буде позитивним.

Як пише «Суспільне», під час пресконференції щодо угоди з США про створення інвестиційного фонду міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що Фонд запрацює вже за кілька тижнів. Перемовини щодо імплементаційних угод тривають щодня.

Для компаній, що претендують на ліцензії на видобуток, процедура залишиться незмінною — конкурси та аукціони. Але за потреби, вони зможуть звернутися до фонду за підтримкою.

«Ліцензії, які отримували раніше згідно з законодавством, так далі й отримуватимуть. Зміниться те, що після ратифікації угоди ті бізнеси, які отримали ліцензії, але не мають достатньо ресурсів для видобування — інвестиційний фонд може прийняти рішення підтримати проєкт чи відмовити у фінансуванні», — повідомила Юлія Свириденко.

Менеджери фонду ще не визначені. Зі сторони США — це можуть бути представники DFC (Корпорації міжнародного фінансування) та Мінфіну. Українську сторону поки не оголошено.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, угода є рівноправною між США та Україною та в угоді не йде мова про жодні борги.

На запитання журналістів, чи будуть оприлюднені імплементаційні угоди, заступник міністра економіки Тарас Качка відповів, що документи, найімовірніше, стануть публічними — оскільки обидва партнери є державними структурами.

«Такі угоди залишаються в обмеженому доступі. Але в цьому випадку політика щодо доступу до інформації на них поширюється, так само як і політика парламентського контролю. Ми це все наголосили фракціям, тому очевидно, що в такому інструменті вони будуть скоріш за все доступні. Їх не будуть спеціально утаємничувати, але рівень доступу буде скоріш за все, як до звичайної публічної інформації», — повідомив він.

У Мінекономіки вказують, що ефективність фонду залежатиме від інтересу американських партнерів. Вони зацікавлені, адже отримують першочергову інформацію про нові інвестиційні можливості — передусім у сфері критичної сировини, нафти й газу.

Зазначимо, що Комітет Верховної Ради з закордонних справ 7 травня вирішив переглянути рішення від 6 травня стосовно надання рекомендації ратифікувати угоду з США про надра. Втім, це не впливає на зміст самої угоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.