Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд оштрафував директора ТОВ на понад 84 млн грн за фіктивний експорт зерна

23:30, 4 листопада 2025
За порушення митного законодавства суд оштрафував директора ТОВ у Миколаєві на понад 84 мільйони гривень.
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
У Центральному районному суді Миколаєва розглянуто протокол про скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України, складений стосовно директора одного з ТОВ, зареєстрованого в обласному центрі. Про це розповіли у суді. 

Судом встановлено, що у 2020 році, товариством, яке очолював чоловік, за межі митної території України було вивезено понад 35 тис тон зернових, бобових культур, а також соняшникового шроту, вартістю близько 169 мільйонів гривень.

Водночас, подані митні документи містили неправдиві відомості. Зокрема, підприємство, яке було зазначено у якості отримувача продукції, не здійснювало будь-якої економічної діяльності, оскільки на той момент припинило своє існування.

Таким чином, очільник ТОВ вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю.

Представник митниці підтримала відомості вказані в протоколі та просила притягнути керівника товариства до відповідальності.

Дослідивши протокол та додані матеріали, суд дійшов до висновку про наявність в діях чоловіка складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

За результатами розгляду, суд постановив визнати директора ТОВ винним та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 84 370 664 гривень, а також стягнути вартість товару у розмірі 168 741 328 гривень.

суд Миколаїв штраф судова практика

