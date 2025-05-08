Министерство экономики надеется на ратификацию соглашения о недрах 8 мая – что известно о договоре с США

8 мая Верховная Рада рассмотрит важное украинско-американское экономическое решение — ратификацию соглашения, что о нем известно.

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8 мая Верховная рада будет голосовать за ратификацию соглашения о недрах, полезных ископаемых и редкоземельных металлах. Министерство экономики Украины надеется на положительное голосование.

Как пишет Общественное, на пресс-конференции по поводу соглашения с США о создании инвестиционного фонда министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что Фонд начнет работу уже через несколько недель. Переговоры по имплементационным соглашениям продолжаются ежедневно.

Для компаний, претендующих на лицензии на добычу, процедура останется прежней — конкурсы и аукционы. Но при необходимости они смогут обратиться в фонд за поддержкой.

«Лицензии, которые получали ранее в соответствии с законодательством, так и будут получать. Изменится то, что после ратификации соглашения те бизнесы, которые получили лицензии, но не имеют достаточно ресурсов для добычи — инвестиционный фонд сможет принять решение поддержать проект или отказать в финансировании», — сообщила Юлия Свириденко.

Менеджеры фонда пока не определены. Со стороны США — это могут быть представители DFC (Корпорации международного финансирования) и Минфина. Украинская сторона пока не объявлена.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, соглашение является равноправным между США и Украиной, и в нем не идет речь ни о каких долгах.

На вопрос журналистов, будут ли обнародованы имплементационные соглашения, заместитель министра экономики Тарас Качка ответил, что документы, скорее всего, станут публичными — поскольку обе стороны являются государственными структурами.

«Такие соглашения остаются в ограниченном доступе. Но в данном случае на них распространяется политика доступа к информации, так же как и парламентский контроль. Мы это все подчеркнули фракциям, поэтому очевидно, что в таком инструменте они, скорее всего, будут доступны. Их не будут специально засекречивать, но уровень доступа будет, скорее всего, как к обычной публичной информации», — сообщил он.

В Минэкономики указывают, что эффективность фонда будет зависеть от интереса американских партнеров. Они заинтересованы, поскольку получают приоритетную информацию о новых инвестиционных возможностях — прежде всего в сфере критического сырья, нефти и газа.

Отметим, что Комитет Верховной Рады по иностранным делам 7 мая решил пересмотреть решение от 6 мая относительно предоставления рекомендации ратифицировать соглашение с США о недрах. Однако это не влияет на содержание самого соглашения.

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