Практика судов
  1. В Украине

Министерство экономики надеется на ратификацию соглашения о недрах 8 мая – что известно о договоре с США

09:36, 8 мая 2025
8 мая Верховная Рада рассмотрит важное украинско-американское экономическое решение — ратификацию соглашения, что о нем известно.
Министерство экономики надеется на ратификацию соглашения о недрах 8 мая – что известно о договоре с США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

8 мая Верховная рада будет голосовать за ратификацию соглашения о недрах, полезных ископаемых и редкоземельных металлах. Министерство экономики Украины надеется на положительное голосование.

Как пишет Общественное, на пресс-конференции по поводу соглашения с США о создании инвестиционного фонда министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что Фонд начнет работу уже через несколько недель. Переговоры по имплементационным соглашениям продолжаются ежедневно.

Для компаний, претендующих на лицензии на добычу, процедура останется прежней — конкурсы и аукционы. Но при необходимости они смогут обратиться в фонд за поддержкой.

«Лицензии, которые получали ранее в соответствии с законодательством, так и будут получать. Изменится то, что после ратификации соглашения те бизнесы, которые получили лицензии, но не имеют достаточно ресурсов для добычи — инвестиционный фонд сможет принять решение поддержать проект или отказать в финансировании», — сообщила Юлия Свириденко.

Менеджеры фонда пока не определены. Со стороны США — это могут быть представители DFC (Корпорации международного финансирования) и Минфина. Украинская сторона пока не объявлена.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, соглашение является равноправным между США и Украиной, и в нем не идет речь ни о каких долгах.

На вопрос журналистов, будут ли обнародованы имплементационные соглашения, заместитель министра экономики Тарас Качка ответил, что документы, скорее всего, станут публичными — поскольку обе стороны являются государственными структурами.

«Такие соглашения остаются в ограниченном доступе. Но в данном случае на них распространяется политика доступа к информации, так же как и парламентский контроль. Мы это все подчеркнули фракциям, поэтому очевидно, что в таком инструменте они, скорее всего, будут доступны. Их не будут специально засекречивать, но уровень доступа будет, скорее всего, как к обычной публичной информации», — сообщил он.

В Минэкономики указывают, что эффективность фонда будет зависеть от интереса американских партнеров. Они заинтересованы, поскольку получают приоритетную информацию о новых инвестиционных возможностях — прежде всего в сфере критического сырья, нефти и газа.

Отметим, что Комитет Верховной Рады по иностранным делам 7 мая решил пересмотреть решение от 6 мая относительно предоставления рекомендации ратифицировать соглашение с США о недрах. Однако это не влияет на содержание самого соглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины США Украина Минэкономики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей смогут командировать бессрочно, разрешат повторное участие кандидатам, провалившим экзамен, и упростят требования к тесту по истории украинской государственности – комитет рекомендовал законопроект

Комитет, очевидно, решил перенести в законопроект о бессрочных командировках судей нормы из другого проекта, который депутаты не смогли включить в повестку дня – относительно отмены требования 75% правильных ответов на тестировании по истории украинской государственности и повторного участия кандидатов, не сдавших экзамен.

Глава Комитета по нацбезопасности Завитневич о перспективе снижения возраста мобилизации: «Если произойдет ухудшение на фронте – мы будем изучать предложение Генштаба»

«Все происходит в зависимости от ситуации на фронте. Сейчас одна ситуация, и есть задание Генерального штаба для всех составляющих сил обороны – конкретная цифра по мобилизации. Если произойдет какое-то ухудшение на фронте – мы, конечно, будем изучать предложение Генерального штаба, смотреть, анализировать те цифры, которые есть», – пояснил Завитневич.

Владимир Зеленский внес законопроект о военном омбудсмене

В законопроекте, в частности, прописан порядок подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих, порядок проведения проверок в воинских частях и органах военного управления в связи с нарушением прав военнослужащих.

Президент подписал закон об изменениях в УК и УПК относительно предотвращения уклонения от ответственности за преступления против нацбезопасности

Название раздела Особенной части Уголовного кодекса «Преступления против основ национальной безопасности Украины» заменили на «уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины».

Суд для решения вопроса о направлении уголовного производства из одного суда в другой сможет пользоваться Демографическим реестром

Комитет рекомендовал принять в целом как закон изменения в УПК.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області