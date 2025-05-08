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Конклав не смог избрать нового Папу Римского с первой попытки

10:10, 8 мая 2025
Из дымохода Сикстинской капеллы пошел черный дым.
Конклав не смог избрать нового Папу Римского с первой попытки
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Епископы Католической церкви не смогли с первой попытки избрать нового Папу Римского — из дымохода Сикстинской капеллы пошёл чёрный дым. Конклав, собравшийся в среду в Ватикане, не смог достичь согласия по кандидатуре нового Папы в ходе первого тура голосования.

133 кардинала со всего мира собрались в Риме 7 мая, чтобы принять участие в конклаве, на котором будет избран новый понтифик после смерти Папы Франциска, скончавшегося в пасхальный понедельник, 21 апреля.

История показывает, что конклавы могут длиться от нескольких дней до месяцев — все зависит от степени разногласий среди кардиналов. Однако в последние десятилетия процесс стал заметно короче: предыдущие выборы в 2005 и 2013 годах завершились всего за два дня.

Этот конклав — крупнейший в истории. В нем участвуют 133 кардинала, тогда как всего Коллегия насчитывает 252 члена. Право голосовать имеют только кардиналы младше 80 лет — таких 135, но двое не смогли присутствовать по состоянию здоровья.

Самым молодым участником стал 45-летний епископ из Мельбурна украинского происхождения — Николай Бычок.

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Ватикан

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