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Украина может усилить привязку гривны к евро, отказавшись от доллара — НБУ

09:06, 8 мая 2025
Украина рассматривает переход от доллара к евро на фоне геополитических перестроек.
Украина может усилить привязку гривны к евро, отказавшись от доллара — НБУ
Источник фото: omid armin / Unsplash
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Глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что Украина может отказаться от доллара и попытаться теснее привязать свою валюту к евро на фоне «геополитических перестановок». Об этом он сказал в комментарии Reuters.

Украина ввела гривну в 1996 году и на протяжении десятилетий использовала доллар как опорную валюту.

Руководитель НБУ выделил несколько факторов, которые говорят в пользу более тесной привязки гривны к евро. Это, в частности, потенциальное вступление в Европейский союз, усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности, повышенная волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли заставляют центральный банк пересмотреть вопрос о том, должна ли евро стать референтной валютой для украинской гривны вместо доллара.

«Эта работа сложная и требует качественной, всесторонней подготовки», — подчеркнул Пышный.

Кроме того, глава Нацбанка заявил, что оживление инвестиционной и потребительской активности благодаря более тесным связям с Европой и экономической нормализации будет способствовать ускорению экономического роста в течение следующих двух лет до 3,7–3,9%.

Тем не менее, продолжил он, всё будет зависеть от того, какой будет ситуация с безопасностью в Украине.

«Быстрое завершение войны, безусловно, стало бы позитивным сценарием с хорошими экономическими результатами, если бы оно включало в себя гарантии безопасности для Украины. Тем не менее, важно признать, что для полной реализации экономических выгод от завершения войны, вероятно, потребуется время», — подчеркнул чиновник.

По словам Пышного, операции с долларом США продолжают доминировать на всех сегментах валютного рынка, но доля операций, деноминированных в евро, растёт в большинстве сегментов, хотя «пока что умеренно».

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США деньги НБУ Нацбанк Европа гривна доллар евро

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