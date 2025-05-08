Україна може посилити прив'язку гривні до євро, відійшовши від долара — НБУ

Україна розглядає перехід від долара до євро на тлі геополітичних перебудов.

Джерело фото: omid armin / Unsplash

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Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна може відійти від долара та спробувати тісніше прив’язати свою валюту до євро на тлі «геополітичних перестановок». Про це він сказав у коментарі Reuters.

Україна запровадила гривню в 1996 році, і протягом десятиліть використовувала долар як опорну валюту.

Керівник НБУ виокремив кілька чинників, які виступають на користь тіснішої прив’язки гривні до євро. Це, зокрема, потенційний вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні обороноздатності, більша волатильність на світових ринках та ймовірність фрагментації світової торгівлі змушують центральний банк переглянути питання про те, чи має євро бути референтною валютою для української гривні замість долара.

«Ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки», — наголосив Пишний.

Окрім цього, глава Нацбанку заявив, що пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим зв'язкам з Європою та економічній нормалізації сприятиме прискоренню економічного зростання впродовж наступних двох років до 3,7-3,9%.

А втім, продовжив він, усе залежатиме від того, якою буде безпекова ситуація в Україні.

«Швидке завершення війни, безумовно, було б позитивним сценарієм з хорошими економічними результатами, якби воно містило в собі гарантії безпеки для України. Тим не менш, важливо визнати, що для повної матеріалізації економічних вигод від завершення війни, ймовірно, знадобиться час», — наголосив посадовець.

За словами Пишного, операції з доларом США продовжують домінувати на всіх сегментах валютного ринку, але частка операцій, деномінованих у євро, зростає в більшості сегментів, хоча «поки що помірно».

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