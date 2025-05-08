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Конклав не зміг обрати нового Папу Римського з першої спроби

10:10, 8 травня 2025
З димаря Сикстинської капели пішов чорний дим.
Конклав не зміг обрати нового Папу Римського з першої спроби
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Єпископи католицької церкви не змогли з першої спроби обрати нового Папу Римського – з димаря Сикстинської капели пішов чорний дим. Конклав, який зібрався в середу у Ватикані, не зміг дійти згоди щодо кандидатури нового Папи під час першого раунду голосування.

133 кардинали з усього світу зібралися в Римі 7 травня, щоб узяти участь у конклаві, на якому буде обрано нового понтифіка після смерті Папи Франциска, який помер у великодній понеділок, 21 квітня.

Історія показує, що конклави можуть тривати від кількох днів до місяців — усе залежить від ступеня розбіжностей серед кардиналів. Однак за останні десятиліття цей процес став значно коротшим: попередні вибори у 2005 і 2013 роках завершилися всього за два дні.

Цей конклав — найбільший в історії. У ньому беруть участь 133 кардинали, тоді як усього Колегія налічує 252 члени. Право голосу мають лише кардинали, молодші за 80 років — таких 135, але двоє не змогли бути присутніми через стан здоров’я.

Наймолодшим учасником став 45-річний єпископ із Мельбурна українського походження — Микола Бичок.

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Ватикан

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