Конклав не зміг обрати нового Папу Римського з першої спроби

Єпископи католицької церкви не змогли з першої спроби обрати нового Папу Римського – з димаря Сикстинської капели пішов чорний дим. Конклав, який зібрався в середу у Ватикані, не зміг дійти згоди щодо кандидатури нового Папи під час першого раунду голосування.
133 кардинали з усього світу зібралися в Римі 7 травня, щоб узяти участь у конклаві, на якому буде обрано нового понтифіка після смерті Папи Франциска, який помер у великодній понеділок, 21 квітня.
Історія показує, що конклави можуть тривати від кількох днів до місяців — усе залежить від ступеня розбіжностей серед кардиналів. Однак за останні десятиліття цей процес став значно коротшим: попередні вибори у 2005 і 2013 роках завершилися всього за два дні.
Цей конклав — найбільший в історії. У ньому беруть участь 133 кардинали, тоді як усього Колегія налічує 252 члени. Право голосу мають лише кардинали, молодші за 80 років — таких 135, але двоє не змогли бути присутніми через стан здоров’я.
Наймолодшим учасником став 45-річний єпископ із Мельбурна українського походження — Микола Бичок.
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