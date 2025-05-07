Решение о ратификации соглашения с США о недрах дополнят преамбулой с констатацией того, что Верховная Рада не ознакомилась с другими «техническими» соглашениями

Комитет иностранных дел собрался еще раз и добавил преамбулу о том, что на момент ратификации соглашения о недрах с США Верховной Радой не был получен текст соглашения об ограниченном партнерстве, и ратификация соглашения не означает автоматическое одобрение парламентом соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений.

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Комитет Верховной Рады по иностранным делам 7 мая решил пересмотреть решение от 6 мая относительно предоставления рекомендации ратифицировать соглашение с США о недрах. Однако это не влияет на содержание самого соглашения.

Так, была включена пропозиция народного депутата от фракции «Батькивщина» Григория Немыри дополнить законопроект 0309 о ратификации преамбульной частью и соответствующим заявлением, в котором констатируется факт того, что на момент голосования депутаты не видели текстов других «технических» соглашений, в которых раскрывается суть механизма реализации соглашения о недрах. Таким образом, они не могут нести ответственность за их содержание.

Итак, к решению о ратификации соглашения о недрах между Украиной и США депутаты добавили следующую преамбулу:

«Верховная Рада Украины констатирует, что на момент ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления Верховной Радой Украины не был получен текст Соглашения об ограниченном партнерстве, других соглашений, заключение которых обусловлено этим Соглашением.

Верховная Рада Украины отмечает, что ратификация Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом Соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений, которые будут заключены уполномоченными на это сторонами с целью выполнения этого Соглашения.

Верховная Рада Украины заявляет, что любые дополнительные договоренности, необходимые для реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, не могут выходить за рамки положений этого Соглашения и устанавливать международно-правовые обязательства для Украины, которые не предусмотрены им и не согласованы в установленном порядке».

Следует отметить, что 6 мая Комитет решил добавить также тезисы о том, «что любые дополнительные договоренности, необходимые для реализации Соглашения, не могут устанавливать международно-правовые обязательства для Украины, которые не предусмотрены им и не соответствуют Конституции Украины и национальным интересам Украины».

Кроме того, Комитет уточнил постановляющую часть:

«Верховная Рада Украины постановляет: Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, совершенное 30 апреля 2025 года в г. Вашингтоне, округ Колумбия, которое вступает в силу с даты более поздней ноты при обмене нотами между Сторонами о том, что каждая Сторона завершила свои внутренние процедуры для вступления в силу, ратифицировать (прилагается) с таким заявлением:

«Это Соглашение действует на всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая территориальное море Украины и деоккупированные территории Автономной Республики Крым, города Севастополя, частей Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей».

Именно в«техническом» Соглашении об ограниченном партнерстве, как писала «Судебно-юридическая газета», будет предусмотрен механизм реализации нормы соглашения о недрах, согласно которой, если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный вклад партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи.

Автор: Наталя Мамченко

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