Минобороны выделило почти 140 млн на улучшенное питание для раненых военных в больницах

Всего на 2025 год на улучшенное питание предусмотрено более 634 млн гривен.

Фото: censor.net

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В 2025 году Министерство обороны Украины направило 139,6 млн грн на обеспечение улучшенного питания для военнослужащих, которые проходят лечение в медицинских учреждениях. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Финансирование предусмотрено в рамках более широкой программы, на которую в целом в 2025 году заложено более 634 млн грн. Речь идет о питании по стандартам военно-медицинских учреждений, с учетом особых потребностей раненых и больных военных, независимо от подчинения медучреждений, в которых они находятся.

«Всего на 2025 год на реализацию этой инициативы предусмотрено более 634 миллионов гривен. Для нас важно, чтобы раненые военнослужащие получали полноценное питание независимо от того, в каком именно заведении они лечатся», - подчеркнул директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

В министерстве заверили, что продолжат внедрять решения, которые улучшают условия лечения и восстановления украинских защитников.

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