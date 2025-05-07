Пытки заключенного в Полтаве — сообщено о подозрении еще двум работникам СИЗО

Мужчину привязывали к кровати и более полутора суток держали без еды, воды и доступа к туалету.

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Сотрудники Государственного бюро расследований установили причастность еще двух работников Полтавского учреждения исполнения наказаний к пыткам заключенного. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, пострадавшего привязывали к кровати и удерживали более полутора суток без пищи, воды и доступа к туалету.

«Ранее по этому факту было сообщено о подозрении дежурному и старшему по корпусу отдела режима и охраны, которые непосредственно завели потерпевшего в помещение и закрепили его на кровати», — отметили в ГБР.

На данный момент установлено, что к пыткам также причастны старший по корпусу и младший инспектор отдела режима и охраны. Они участвовали в жестоком обращении с заключенным и также применяли к нему физические ограничения.

Обоим сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 127 УК Украины (пытки). Им вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Следствие также установило, что фигуранты пытались уничтожить видеозаписи с камер наблюдения, однако сотрудникам ГБР удалось изъять носитель с зафиксированными доказательствами преступления.

С целью безопасности пострадавшего, по инициативе ГБР, его перевели в другое учреждение.

Расследование продолжается. ГБР устанавливает все эпизоды и лиц, причастных к пыткам.

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